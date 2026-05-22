Πού θα δείτε σήμερα το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague

Μεγάλο παιχνίδι σήμερα για την ομάδα του Πειραιά που διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό απέναντι στην περσινή τροπαιούχο
Παρασκευή σήμερα (22/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται γύρω από το Final 4 της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο (22-24/05) στην Αθήνα και το «Telecom Center Athens».
Στις 18:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Final 4, ενώ στις 22:00 θα διεξαχθεί ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports Prime).
