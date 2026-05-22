Στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές- LIVE

Εκτός ορίων αναμένεται να βγει η αντιπαράθεση μεταξύ κυβερνητικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης κατά την σημερινή συνεδρίαση της Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών .

Το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας -η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 09:00- όταν και η Νέα Δημοκρατία θα θέσει παρεμπίπτων ζήτημα, θα εγείρει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας και θα απαιτήσει η τελική απόφαση - για το αν θα γίνει έρευνα για την δράση της ΕΥΠ - να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών αντί του χαμηλού πήχη των 120 που ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε και εισάγεται με το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις μειοψηφίες να συγκροτούν με μειωμένη πλειοψηφία έως δύο εξεταστικές ανά περίοδο. Τυπικά αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορούσε να λάβει το πράσινο φως εφόσον λάβει 120 θετικές ψήφους αντί 151.

Ωστόσο, η πλειοψηφία φαίνεται πως θα επικαλεστεί την σχετική συνταγματική διάταξη για υποστηρίξει ότι το περιεχόμενο της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμπίπτει ευθέως στις συνταγματικές εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο Αρ 68 παρ 2 του κορυφαίου καταστατικού χάρτη «Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών» ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στον Κανονισμό της Βουλής.

Η αποδοχή ή η απόρριψη του παρεμπίπτοντος ζητήματος που θα θέσει η ΝΔ, πιθανότατα δια του κ. Μάκη Βορίδη που θα αναλάβει εκτάκτως καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, θα γίνει κατά τον Κανονισμό από το σύνολο των βουλευτών «με ανάταση ή έγερση και χωρίς άλλη συζήτηση».

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρώτης ψηφοφορίας θα ανατρέψει την διαδικασία και θα ανεβάσει το πήχη για την τελική έγκριση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ στα 151 «υπέρ», απόφαση που θα προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Η Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να μιλήσει για εκτροπή, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, συγκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών και ένα ακόμα πλήγμα στο Κράτος Δικαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες το «πράσινο» στρατόπεδο ζυγίζει και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.

Από την άλλη πλευρά η ΝΔ θα χαρακτηρίσει τις ενέργειες και την σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ επιπόλαιους θεσμικούς ακροβατισμούς που προσβάλουν την δικαιοσύνη. Θα υποστηρίξει πως και στο πρόσφατο παρελθόν έγινε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και δεν έχει νόημα να επαναληφθεί η διαδικασία την στιγμή που ο Άρειος Πάγος αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει τίποτα νεότερο.

Παράλληλα θα καλέσει την αξιωματική αντιπολίτευση να μην επικαλείται το κράτος δικαίου την στιγμή έδωσε στην δημοσιότητα αυτούσιους διαλόγους και αποσπάσματα των τοποθετήσεων του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην απόρρητη συνεδρίαση της ΕΠιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Απορρίφθηκαν οι προτάσεις προανακριτικής για Λιβανό - Αραμπατζή

Να σημειωθεί ότι την Πέμπτη η Ολομέλεια απέρριψε τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που συνδέονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ του πρώην Υπουργού αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή.

Σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έλαβε:

-Για Σπ. Λιβανό: 127 υπέρ, 152 κατά, παρών 1 (5 άκυρα και 1 λευκό)

-Για Φ. Αραμπατζή: 129 υπέρ, 152 κατά, 2 παρών (1 άκυρο, 1 λευκό)

Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑΡ:

-Για Σπ. Λιβανό: 128 υπέρ, 152 κατά

-Για Φ. Αραμπατζή: 130 υπέρ, 152 κατά