Αγρίνιο: Καταγγελίες για bullying μεταξύ δύο 16χρονων- Ένταση και συλλήψεις

Στη σύλληψη μίας 16χρονης, της μητέρας ανήλικης μαθήτριας αλλά και της μητέρας της φερόμενης ως δράστιδας προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο Αγρίνιο και συνδέεται με υπόθεση σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος της 16χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως καταγγέλθηκε, η ανήλικη φέρεται να απείλησε συνομήλική της έξω από σχολικό συγκρότημα του Αγρινίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, τους τελευταίους δύο μήνες προχωρούσε συστηματικά σε εξυβρίσεις, απειλές και περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος της 16χρονης μαθήτριας.

Η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε αργότερα σε πλατεία της πόλης, όπου η ανήλικη κατηγορούμενη και η μητέρα της παθούσας ενεπλάκησαν σε επεισόδιο σωματικής και λεκτικής βίας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για απειλές και εξύβριση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της σχολικής βίας και των περιστατικών bullying μεταξύ ανηλίκων.