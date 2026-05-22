Καρυστιανού: Όσα έγιναν στο «Ολύμπιον», τα επόμενα βήματα και η συγκέντρωση στην Αθήνα

Η εκδήλωση άρχισε με περίπου μία ώρα καθυστέρηση, με χαιρετισμούς από ανθρώπους του απόδημου Ελληνισμού μέσω μαγνητοσκοπημένων μηνυμάτων, που οι συμμετέχοντες μπορούσαν να παρακολουθήσουν και έξω από το «Ολύμπιον» από τις γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί.

Ένα περιστέρι και κλαδιά ελιάς δέσποζαν συμβολικά στο χθεσινό φόντο στο «Ολύμπιον» της Πλατείας Αριστοτέλους, όπου η Μαρία Καρυστιανού υποδέχθηκε τους πρώτους πυρήνες των υποστηρικτών της από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές της Βόρειας Ελλάδας . Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση δεν ξεπέρασαν τους 850, ενώ οι διοργανωτές περίμεναν περίπου 2.000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έκαναν τις προηγούμενες μέρες.

Το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού εκφράζει την ικανοποίησή του από τη χθεσινή, πρώτη και επίσημη παρουσία, στην πολιτική σκηνή, ενώ για σήμερα οργανώνει την κατάθεση στον Άρειο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης, του ονόματος και των συμβόλων.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» - το όνομα του νέου κόμματος- συμπληρώνεται από το όνομα της αρχηγού του με τη «διευκρίνηση» ότι πρόκειται για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, το οποίο και επιδιώκουν να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα από τις πρώτες κιόλας δημοσκοπήσεις.

Στα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση και τη στελέχωση του νέου κόμματος περνά από σήμερα η Μαρία Καρυστιανού , μετά από τη χθεσινή «πρεμιέρα» στη Θεσσαλονίκη που αποδείχτηκε ως προς τη συμμετοχή κατώτερη των προσδοκιών των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Έντονο «αντιμνημονιακό» κλίμα από τα μηνύματα που ακούστηκαν και από τις «εικόνες» που εξέπεμψαν, «αντισυστημικές» αναφορές, δεσμεύσεις του τύπου «καμία ανοχή στη διαφθορά» και «κάθαρση», με το πλαίσιο της διακήρυξης να θέτει ζητήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες και που συνήθως αποτελούν την «κοινωνική ατζέντα» ενός κόμματος.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, δίνοντας τον τόνο με αναφορά στο «Έγκλημα και Τιμωρία» και το μήνυμα ότι «όσοι εγκλημάτησαν… η τιμωρία τους πλησιάζει». Ο ίδιος πάντως, αισθάνθηκε την ανάγκη να «εξηγήσει» ποια ήταν τα πρόσωπα πάνω στη μαύρη μπλούζα του- οι τρεις σπουδαίοι κλασικοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Λέων Τολστόι και Αντον Τσέχωφ.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο πλευρό της Καρυστιανού

Η πολυαναμενόμενη «έκπληξη» της βραδιάς στην παρουσίαση ήταν τελικά η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, που είχε γίνει viral προ ετών, με το περίφημο βίντεό της «I am hellene», ενώ αργότερα εμφανίστηκε εκ νέου στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Η κυρία Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας παράλληλα για την οικονομική κρίση και την ανάγκη «καθαρών ανθρώπων» στον δημόσιο βίο.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης εντάχθηκαν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα και από αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας και νέους που συγκροτούν τη νεολαία του κόμματος, ενώ υπήρξαν και παρεμβάσεις ειδικών/πραγματογνωμόνων που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών.

Η συλλογή υπογραφών κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη ξεκίνησε από πολύ νωρίες στην πλατεία Αριστοτέλους «προδίδοντας» έτσι το όνομα και το σύμβολο του νέου εγχειρήματος με το καταστατικό να εμπεριέχει αρκετές από τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας, τουλάχιστον ως προς τον «μπούσουλα» και τη λειτουργία του κόμματος.

Οι «εικόνες» από την πρεμιέρα ήταν πάμπολλες. Η κυρία Καρυστιανού, ευδιάθετη και με μαχητικό προφίλ, επέλεξε να φορά ένα λευκό πουκάμισο με κεντημένο ένα μαύρο τριαντάφυλλο- συμβολίζει τόσο τον άδικο θάνατο, όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας εμμέσως στην τραγωδία των Τεμπών και το χαμό του παιδιού της.

Για την ίδια η «Ελπίδα» είναι μια «αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά» και «ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής». Ένα από τα «σήματα» της εκδήλωσης παραπέμπει στον αγώνα για δικαιοσύνη μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με αιχμή «την αποτροπή οποιασδήποτε συγκάλυψης».

Με την ομιλία της η κυρία Καρυστιανού τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η αλλαγή, η πάταξη της διαφθοράς και μια πολιτική που να φτάνει στους πολίτες, να στηρίζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τους νέους, να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, να στηρίζει την τρίτη ηλικία, να ενισχύει το ΕΣΥ και το οικοδόμημα της δημόσιας εκπαίδευσης, να ανοίγει ομπρέλα προστασίας στους ευάλωτους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα πρόσωπα, η επόμενη συνάντηση στην Αθήνα και οι περιοδείες «παντού»

Σύντομα η Μαρία Καρυστιανού θα επιχειρήσει το κόμμα να αποκτήσει δομή και τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής, τους ανθρώπους της που θα μπουν και στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Στόχος είναι η οργάνωση της επόμενης μεγάλης συνάντησης, όπως λένε οι συνομιλητές της, στην Αθήνα σε μια από τις «γειτονιές» της- σε κάποια «γειτονιά» του Δήμου της Αθήνας άλλωστε αναζητούνται και τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, που θα φιλοξενήσουν εκτός από το επιτελείο της Καρυστιανού και τους υποστηρικτές-εθελοντές.

Χθες πάντως ένα ετερόκλητο πλήθος στελεχών έδωσε το παρών στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα τους ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την «Νίκη» στην Α' Θεσσαλονίκης Γιώργος Σύρπης ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και διατελέσας υπουργός επί κυβερνήσεων ΝΔ Παναγιώτης Ψωμιάδης ο οποίος πήγε έξω από το Ολύμπιον, έκανε μια δήλωση στήριξης και αποχώρησε και βέβαια ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο βήμα.

Στους παρόντες μεταξύ άλλων ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης γιος του Σάββα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου. Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης έδωσε το παρών ο γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου και βέβαια ο Στράτος Σιουρδάκης, Πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε στο βήμα για την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε με βίντεό της και η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974. Στη πρεμιέρα και ο Νίκος Γαλανός, εκ των βασικών συνεργατών της με αριστερό προφίλ (υπήρξε βουλευτής του Ενιαίου Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά),αρκετοί αυτοδιοικητικοί από τις γύρω περιοχές και αγρότες.