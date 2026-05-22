Πώς ο Γιωτόπουλος βρέθηκε εκτός φυλακής

Καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη ως ηθικός αυτουργός όλων των εγκληματικών ενεργειών της «17 Νοέμβρη» αλλά εδώ και λίγες ώρες εκτός φυλακής.

Ο λόγος για τον Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια παραμονής στις φυλακές.

Πρόκειται για τον άνθρωπο, που σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, υπήρξε ο απόλυτος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης, ο «εγκέφαλος» πίσω από τη δράση της, από την στιγμή της ίδρυσής της έως και τις 17 Ιουλίου 2002, όταν και συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στους Λειψούς ως «Μιχάλης Οικονόμου».

Ωστόσο, χθες οι πόρτες των φυλακών άνοιξαν για τον 82χρονο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο – ή αλλιώς τον «Λάμπρο» -κατά τις αρχές της -«17Ν». Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση για αποφυλάκιση την οποία είχε καταθέσει έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Οι δικαστές αποφάσισαν την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιβάλλοντας του τους περιοριστικούς όρους της διαμονής στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, στο Βύρωνα Αττικής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας φέρεται να είχε εισηγηθεί προς το Συμβούλιο Εφετών την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του «Λάμπρου» της «17Ν». Ωστόσο, τα μέλη του Συμβουλίου είχαν διαφορετική κρίση και άναψαν το «πράσινο φως» για την αποφυλάκισή του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αρχικά προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο απέρριψε την αίτησή του. Στη συνέχεια, ο 82χρονος καταδικασμένος επανήλθε με προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών, εξασφαλίζοντας τελικά το «εισιτήριο» για την έξοδό του από τη φυλακή.

Η ζωή στη φυλακή και οι σπουδές

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου διαδραμάτισαν η προχωρημένη ηλικία του, αλλά και το γεγονός ότι είχε εκτίσει σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής έκτισης της ποινής του, το οποίο -όπως επισημαίνουν νομικοί στο protothema.gr- ανέρχεται στα 25 έτη βάσει των διατάξεων περί εκτέλεσης ποινών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δικαστές συνεκτίμησαν και τη συνολική του συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησής του, καθώς δεν είχε υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Αντίθετα, ο αποκαλούμενος «Λάμπρος» της «17Ν» φέρεται να είχε αφοσιωθεί στη μελέτη και στην ακαδημαϊκή του πορεία, αποκτώντας κατά τη διάρκεια της κράτησής του μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο.

Θετικά φέρεται να αξιολογήθηκε και το γεγονός ότι, από το 2022 -μετά δηλαδή από δύο δεκαετίες εγκλεισμού- λάμβανε τακτικές άδειες από τις φυλακές, τις οποίες τηρούσε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα.

Μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στις φυλακές για εγκλήματα της «17Ν» παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, καθώς και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός, που εκτίουν πέντε και έξι φορές ισόβια αντίστοιχα, μαζί με επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ωστόσο, θεωρείται ο βαρύτερα καταδικασμένος κρατούμενος για την υπόθεση της «17Ν. Στο Εφετείο του επιβλήθηκαν 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Σε πρώτο βαθμό η ποινή του ήταν βαρύτερη. Είχε καταδικασθεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη.

Η δευτεροβάθμια καταδίκη του αφορά ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ανάμεσά τους αυτές των Νίκου Μομφεράτου εκδότη της «Απογευματινής» και του οδηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη (1985), του Νίκου Αγγελόπουλου της «Χαλυβουργικής» το 1986, του επιχειρηματία Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη το 1988, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη το 1989, του εφοπλιστή Κωστή Περατικού το 1997, του Βρετανού Ταξίαρχου Στίβεν Σόντερς το 2000 και πολλών άλλων.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος —όπως έκανε από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του— αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με τη «17Ν» και απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του ως αρχηγού της οργάνωσης. Ενδεικτικά κατά την απολογία του στο Εφετείο, είε επαβαλάβει ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δράση της, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» εις βάρος του.

Μάλιστα, στρεφόμενος κατά της δικαστικής διαδικασίας, είχε δηλώσει: «Όπως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αγνόησε επιδεικτικά όλα μου τα επιχειρήματα με τα οποία ανασκεύασα τις κατηγορίες εναντίον μου και αποφάσισε σαν να είχα μείνει άφωνος, το ίδιο θα κάνει και το δευτεροβάθμιο δικαστήριό σας».

Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να επαναλάβει τους ισχυρισμούς του ούτε να απαντήσει στις κατηγορίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αφού θα αγνοήσετε και εσείς όσα θα πω, δεν πρόκειται να αντικρούσω όσα μου καταλογίζουν, ούτε να απαντήσω σε καμία ερώτηση».