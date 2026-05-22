Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000€ και κοσμήματα αξίας από το μπαλκόνι προκειμένου να «καταγραφούν»

Θύμα οργανωμένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 70 ετών στο κέντρο του Αγρινίου, η οποία πείστηκε να πετάξει από το μπαλκόνι της 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα την Πέμπτη (21.5.26) από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή της και της ανέφερε ότι πρέπει να γίνει «καταγραφή» χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εντοπιστεί δορυφορικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι «τσιπαρισμένα» και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση.

Πεισμένη από τα λεγόμενα του δράστη, η ηλικιωμένη Γ.Δ. τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες και τα πέταξε από το μπαλκόνι της οικίας της. Στη μία υπήρχαν κοσμήματα και στην άλλη 36.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, η ίδια επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή, οπότε και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 4:00 το απόγευμα άγνωστη γυναίκα, που φορούσε μαύρα, πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τις σακούλες με τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε πετάξει η ηλικιωμένη.