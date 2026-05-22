Πάτρα: Παρέμβαση του Συλλόγου «Ειρήνη και Φιλία» για την ασφάλεια στον Ριγανόκαμπο

Ανακοίνωση με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης και ληστείας σε βάρος γυναίκας στην περιοχή του Ριγανόκαμπου εξέδωσε ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Ειρήνη και Φιλία», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων για ζητήματα ασφάλειας και παραβατικότητας στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος στέκεται στο πλευρό των τοπικών φορέων και κατοίκων που επί χρόνια ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτονιές του Ριγανοκάμπου.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για κλίμα φόβου και ανασφάλειας που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, έχει δημιουργηθεί εξαιτίας επαναλαμβανόμενων περιστατικών παραβατικότητας, τα οποία αποδίδονται σε άτομα που διαμένουν στον καταυλισμό της περιοχής.

Στην ίδια ανακοίνωση, ωστόσο, υπογραμμίζονται και οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εντός του καταυλισμού, με τον Σύλλογο να τονίζει ότι δεν συνάδουν με μια οργανωμένη κοινωνία και δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για τους ανθρώπους που μένουν εκεί.

Ο Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα, ζητώντας αυξημένη αστυνομική παρουσία και συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, «πριν να είναι πολύ αργά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση της περιοχής του Ριγανοκάμπου μέσω της δημιουργίας πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με βασική προϋπόθεση – όπως σημειώνεται – την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους, αλλά και τη μετεγκατάσταση των διαμενόντων στον καταυλισμό σε συνθήκες που θα εξασφαλίζουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση.