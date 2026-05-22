Δυτική Ελλάδα: Αθωώθηκε από το δικαστήριο γυναίκα που είχε καταγγελθεί για βιασμό από την σύντροφό της

Ομόφωνα αθώα κρίθηκε γυναίκα που είχε παραπεμφθεί να δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού, ύστερα από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της η πρώην σύντροφός της.

Η υπόθεση είχε καταγγελθεί στην Ασφάλεια Πατρών τον Σεπτέμβριο του 2023 και εκδικάστηκε την περασμένη Δευτέρα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κεφαλληνίας.

Παρά την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση, τακτικοί και λαϊκοί δικαστές αποφάσισαν την απαλλαγή της κατηγορουμένης από τη βαριά κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ιατροδικαστική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα της καταγγέλλουσας.

Η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι η σεξουαλική επαφή ήταν απολύτως συναινετική. Στο Δικαστήριο προσκομίστηκε και γραπτό μήνυμα SMS, το οποίο είχε αποσταλεί δύο ημέρες μετά το επίμαχο περιστατικό και, σύμφωνα με την υπεράσπιση, αναιρούσε τους ισχυρισμούς περί βιασμού, ενισχύοντας τη θέση περί συναινετικής συνεύρεσης.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα της αποδίδονταν, κάνοντας λόγο για ψευδή καταγγελία.

Η δίκη χαρακτηρίστηκε και από μια διαδικαστική καινοτομία, καθώς προβλήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, μέσω οθόνης, η μαγνητοσκοπημένη κατάθεση της φερόμενης ως παθούσας από το στάδιο της ανάκρισης, λόγω της απουσίας της από το ακροατήριο, όπως προβλέπεται πλέον από την ποινική δικονομία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Περικλής Πασχάκης, δήλωσε στη «Γνώμη» πως από την πρώτη στιγμή η εντολέας του υποστήριζε ότι επρόκειτο για ψευδή καταγγελία, σημειώνοντας ότι κατά τη διαδικασία αναδείχθηκαν στοιχεία και εκτιμήσεις ειδικών που οδήγησαν το Δικαστήριο στην αθωωτική απόφαση.

