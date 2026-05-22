Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στο Ιόνιο

ΔΝΔ του Ληξουρίου στις 2 τα ξημερώματα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:05 της Παρασκευής στο Ιόνιο πέλαγος.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 60 Χλμ. ΔΝΔ του Ληξουρίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα.
Ριγανόκαμπος: Φωτιά στον καταυλισμό- Έκαιγαν λάστιχα, κάηκε και αυτοκίνητο
Φυματίωση: 25 θετικά τεστ μαντού στη Δομή της Μυρσίνης- Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα
Σκίαστρα και συντηρήσεις σε υποδομές για τους λουόμενους στην Πλαζ της Πάτρας - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr