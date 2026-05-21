ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Η Hellenic Train «κόβει» τα λεωφορεία της Πάτρας- Ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και την ποιότητα των μεταφορών

Την κατάργηση των λεωφορειακών γραμμών της Hellenic Train στην Πάτρα και τις επιπτώσεις της στους εργαζόμενους οδηγούς καταγγέλλει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, εκφράζοντας ανησυχία για το εργασιακό μέλλον του προσωπικού και την ποιότητα των αστικών μεταφορών στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καθώς στο ζήτημα των οδηγών λεωφορείων της Hellenic Train στην Πάτρα, σήμερα στο 2026, κάνει ότι έκανε και ο πατέρας του το 1990.

Τους καταργεί, παύει την ειδικότητα τους μιας και οι λεωφορειακές γραμμές της Πάτρας παραδίδονται από την Hellenic Train σε άλλο πάροχο δημιουργώντας συνθήκες επισφάλειας για τους οδηγούς λεωφορείων.

Η εταιρία χωρίς κοινωνικά κριτήρια και χωρίς να υπολογίζει την ποιότητα των μεταφορών θέτει ως προτεραιότητα την καθαρή σχέση κόστους - οφέλους και απεμπολεί την υπηρεσία της λεωφορειακής γραμμής. Μιας ποιοτικής υπηρεσίας που την επιλέγει ο Πατραϊκός λαός και παραδίδεται στον μονοπωλιακό ιδιώτη της περιοχής μας ως αντίδωρο!

Μετά το διακοπή δρομολογίων μεταξύ Διακοπτών Καλαβρύτων στο νομό Αχαΐας που έχει προκαλέσει την αντίδραση όλων των τοπικών φορέων, η Hellenic Train παραχωρεί κι άλλη δραστηριότητα στην περιοχή μας.

Το ζήτημα που προκύπτει μετά την τελεσίδικη απόφαση της εταιρίας είναι αν θα διασφαλιστεί η διατήρηση της εργασίας με έδρα την Πάτρα για τους «πρώην» οδηγούς λεωφορείων.

Τα ασφαλιστικά και μισθολογικά τους δικαιώματα θα παραμείνουν στα επίπεδα του χθες;;;!!!

Σε ποιες ειδικότητες θα απορροφηθούν για να συνεχίσουν να προσφέρουν στην εταιρία & να παραμένουν αποδοτικοί;;;!!!

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ, ο τομέας μεταφορών και ο συνδικαλιστικός τομέας της παράταξης μας θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος και θα επανέλθουμε".