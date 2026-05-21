ΗΠΑ- Ιράν: Γιατί το ουράνιο κρατά δέσμια κάθε ελπίδα για ειρήνη

Το εμπλουτισμένο ουράνιο παραμένει “μήλον της έριδος” στην οποιαδήποτε προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παρά τα δημοσιεύματα από ιρανικά ΜΜΕ που έκαναν λόγο για επίτευξη προσχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δημόσιες δηλώσεις τόσο των Αμερικανών όσο και των Ιρανών φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και διαψεύδουν τους ισχυρισμούς.

Τραμπ: “Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά θα το πάρουμε”

“Θα τα πάρουμε. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε. Πιθανότατα θα τα καταστρέψουμε αφού τα πάρουμε, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να τα κρατήσουν“, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για τα ιρανικά αποθέματα ουρανίου.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Αμερικανού προέδρου στον πόλεμο, καθώς επιμένει ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ρούμπιο: “Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια”

Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μια διπλωματική λύση θα ήταν ανέφικτη εάν η Τεχεράνη εφάρμοζε σύστημα διοδίων στο Στενό του Ορμούζ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες.

“Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια“, είπε ο Ρούμπιο. “Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες”.

Εντολή Χαμενεΐ να μη φύγει από τη χώρα το εμπλουτισμένο ουράνιο

Νωρίτερα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν εξέδωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία το ουράνιο της χώρας δεν θα πρέπει να αποστέλλεται στο εξωτερικό, δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, σκληραίνοντας τη στάση της Τεχεράνης σε ένα από τα κύρια αιτήματα των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εντολή του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να απογοητεύσει περαιτέρω τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν .

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή ατομικών όπλων, θα αποσταλεί εκτός Ιράν και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα σχετικά με αυτό.

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας

Βέβαια, το Iranian Labour News Agency (ILNA) μετέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν επίσης ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εγγυημένη βάσει ενός κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Επιπλέον, οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν σταδιακά, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για τα εναπομείναντα ζητήματα θα ξεκινήσουν το αργότερο εντός επτά ημερών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τραμπ: Όχι σε “διόδια” στο Ορμούζ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν την επιβολή “διοδίων” στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν θα ανακτηθούν.

“Όπως γνωρίζετε, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ χάρη στον αποκλεισμό μας. Ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικός. Κανείς δεν κατάφερε να τον διαπεράσει, είναι σαν ένα ατσάλινο τείχος. Θέλουμε να είναι δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια. Είναι μια διεθνής πλωτή οδός“, συνέχισε.