Η σορός στον Αποκόρωνα «λύνει» το μυστήριο της εξαφάνισης του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου- Τι οδήγησε στον θάνατό του;

Νεκρός στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Αποκόρωνα Χανίων βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που είχε εξαφανιστεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2025.

Τη σορό, σε προχωρημένη σήψη, βρήκε κτηνοτρόφος, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Επί τόπου έσπευσε αστυνομική δύναμη και, σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή η αίσθηση ήταν πως πρόκειται για τον 33χρονο, καθώς φορούσε τα ίδια ρούχα με βάση την περιγραφή που είχε δοθεί όταν γίνονταν οι έρευνες. Πάνω σε αυτά βρέθηκαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Η σορός βρέθηκε σε σχετικά προσβάσιμο σημείο, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών να σπεύδουν στην περιοχή για την επιχείρηση ανάσυρσης. Να σημειωθεί πως το σημείο που βρέθηκε ήταν ακριβώς αντίθετα από εκεί όπου έψαχναν επί σειρά ημερών οι ερευνητικές ομάδες.

Αστυνομικός διευθυντής Χανίων: Βρέθηκε σε θαμνώδη βλάστηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

«Ταυτοποιήθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα γιατρό. Περαστικός είδε τη σορό και μας ειδοποίησε, και είδαμε ότι τα χαρακτηριστικά της εξαφάνισης και ο ρουχισμός του ταίριαζαν με τα στοιχεία. Δεν βρέθηκε μέσα στο εκκλησάκι. Υπήρχε θαμνώδης βλάστηση» είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων κ. Νικολάου, ο οποίος απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια, με το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν, να είναι η αυτοχειρία.

Ο γιατρός είχε εξαφανιστεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Το τελευταίο στίγμα του κινητού του είχε εντοπιστεί στις 9 Δεκεμβρίου, σε κοντινή απόσταση από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητό του, σε ένα αδιέξοδο στο χωριό Φρε σε υψόμετρο 220 μέτρων, στον Αποκόρωνα Χανίων, χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, εκεί όπου ζούσε μόνος του.