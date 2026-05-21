Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Την Παρασκευή στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (22/05) αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνου.

Στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις «προσταγές» τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχτές με μεταγωγή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ertnews.gr κατά την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, το μεσημέρι της Παρασκευής, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για «σκευωρία» των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά του κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή.