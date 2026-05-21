Αναισθησιολόγος με φακελάκι: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω ναι»

Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με αναισθησιολόγο νοσοκομείου της Αττικής να ζητάει φακελάκι από ασθενή, για να μην ακυρωθεί το χειρουργείο.

Ο γιατρός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχο περιστατικό, βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η γυναίκα, μπήκε στο νοσοκομείο "Άγιοι Ανάργυροι" για προγραμματισμένη εγχείρηση στο πόδι.

"Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι""

"Άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς, λέει, η ώρα πάει δώδεκα, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί (το χειρουργείο).

Του είπα ναι, αλλά όχι τώρα, μετά. Όπου πήγαινα, ήταν από πίσω μου, δηλαδή. Ήθελε το ναι", είπε ο γιος της ασθενούς.

"Να έχω κάτι για τα γεράματά μου": Τι είπε ο αναισθησιολόγος με το φακελάκι

"Σε σαράντα μέρες βγαίνω στη σύνταξη", ισχυρίστηκε ο αναισθησιολόγος, που εργάζεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο από το 2013.

"Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο, από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω", είπε ο αναισθησιολόγος, σύμφωνα με το MEGA.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο

Ο διοικητής του νοσοκομείου, μόλις είδε το βίντεο, διέταξε άμεσα κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών.

"Επί θητείας μου, καμία τέτοια πράξη δε θα γίνει ανεκτή. Είναι ήδη σε αργία, έχει ξεκινήσει η ΕΔΕ για να φύγει από το ΕΣΥ", δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο συγκεκριμένος γιατρός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Το 2018 φέρεται να είχε ζητήσει φακελάκι πάλι 150 ευρώ από ασθενή, όμως είχε αθωωθεί από το δικαστήριο και είχε επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση του αναισθησιολόγου με το φακελάκι

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που έγινε στις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζητήθηκαν τα χρήματα. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν πως αισθάνθηκαν πίεση και φόβο, θεωρώντας ότι η πορεία της επέμβασης θα εξαρτιόταν από την ικανοποίηση του αιτήματος του γιατρού. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρξαν και άλλα παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

Το θέμα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα φαινόμενα διαφθοράς στον χώρο της δημόσιας υγείας που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ασθενείς ή συγγενείς έχουν καταγγείλει ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έμμεσες ή άμεσες απαιτήσεις χρημάτων, προκειμένου να επισπευθούν ιατρικές πράξεις ή χειρουργεία.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειονότητα των γιατρών, οι οποίοι εργάζονται με επαγγελματισμό και αφοσίωση μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Τονίζουν, ωστόσο, πως κάθε καταγγελία πρέπει να διερευνάται σε βάθος και όσοι αποδεικνύεται ότι παρανομούν να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.