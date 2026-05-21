Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Πού θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρεάζει την Ευρώπη να φέρνει έντονη καιρική αστάθεια και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μεγάλο μέρος της χώρας θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών φαινομένων.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρας μας.

Έτσι, από την Παρασκευή 22/05 έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 25/05, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.