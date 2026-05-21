Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Πού θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

Μεγάλο μέρος της χώρας θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών φαινομένων
Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρεάζει την Ευρώπη να φέρνει έντονη καιρική αστάθεια και στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, από το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μεγάλο μέρος της χώρας θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών φαινομένων.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρας μας.
Έτσι, από την Παρασκευή 22/05 έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 25/05, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Ριγανόκαμπος: Φωτιά στον καταυλισμό- Έκαιγαν λάστιχα, κάηκε και αυτοκίνητο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr