Ριγανόκαμπος: Φωτιά στον καταυλισμό- Έκαιγαν λάστιχα, κάηκε και αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε για μία ακόμα φορά στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο, όταν ξέσπασε νέα πυρκαγιά που κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια μακρά σειρά παρόμοιων συμβάντων στο ίδιο σημείο, τα οποία αρχίζουν να προβληματίζουν έντονα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον καταυλισμό είχαν ανάψει φωτιά με ελαστικά οχημάτων, πρακτική που δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο σημείο. Πέρα όμως από τα ελαστικά, οι φλόγες επεκτάθηκαν και έκαψαν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο, γεγονός που ανέβασε τον βαθμό επικινδυνότητας του συμβάντος. Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν το όχημα ανήκει σε κάτοικο του καταυλισμού και ποιες είναι οι συνθήκες που οδήγησαν στη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να την κατασβέσουν, αποτρέποντας περαιτέρω επέκτασή της. Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν και αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης.