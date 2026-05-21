Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε, στον δήμο Αποκορώνου Χανίων, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, αστυνομικοί και αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή. Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού. «Από έρευνα που κάναμε με τον ιατρόδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι, χωρίς όμως να εντοπίζεται μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Η εξαφάνιση

Από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές, με στόχο τον εντοπισμό του 33χρονου ζωντανού. Οι έρευνες επεκτείνονταν συνεχώς όσο περνούσε ο χρόνος, ενώ εξεταζόταν κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Αλέξης Τσικόπουλος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της εξαφάνισής του, αναφέροντάς του πως δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί στην Κρήτη. Ωστόσο, πριν ακόμη ο πατέρας του φτάσει στο νησί, ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί, χωρίς να υπάρξει έκτοτε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του.

Το αυτοκίνητο του βρέθηκε στον Αποκόρωνα

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, στο ύψος του Φρε. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το όχημα είχε παρουσιάσει βλάβη, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να επικεντρώσουν τις έρευνες και στα γύρω χωριά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να αναζήτησε βοήθεια πεζός. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, δεν είχε προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.