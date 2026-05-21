Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας- Οι τρεις όροι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε την Πέμπτη το Iranian Labour News Agency (ILNA).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης.

Παράλληλα το Iranian Labour News Agency αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει επίσης τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν εντός επτά ημερών νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί συνολική συμφωνία για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι υπάρχουν «ορισμένα θετικά σημάδια» πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ίσως βρίσκεται κοντά. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι οι συνομιλίες προχωρούν, με Πακιστανούς διαμεσολαβητές να μεταβαίνουν την Πέμπτη στην Τεχεράνη.

Τραμπ: Εχουμε τον έλεγχο σε Ορμούζ, το Ιράν δεν θα κρατήσει το ουράνιο

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν θα ανακτηθούν.

«Θα τα πάρουμε. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε. Πιθανότατα θα τα καταστρέψουμε αφού τα πάρουμε, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να τα κρατήσουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Οπως γνωρίζετε, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ χάρη στον αποκλεισμό μας. Ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικός. Κανείς δεν κατάφερε να τον διαπεράσει, είναι σαν ένα ατσάλινο τείχος. Θέλουμε να είναι δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια. Είναι μια διεθνής πλωτή οδός», συμπλήρωσε.