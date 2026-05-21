Ισπανία: «Δεν ξέρω πώς τη γλίτωσα»- Συγκλονίζουν οι δυο Ελληνίδες μετά το ατύχημα με μπαλκόνι

Δύο Ελληνίδες τουρίστριες περιέγραψαν τη σοκαριστική εμπειρία που έζησαν στην Μινόρκα της Ισπανίας, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι πάνω τους σε καφετέρια του νησιού.

Όπως δήλωσαν στο MEGA, «είμαστε και οι δύο καλά», αν και τραυματίστηκαν σοβαρά από την πτώση των συντριμμιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής και λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή στις δύο γυναίκες, καθώς και σε μία τουρίστρια από τη Βρετανία. Οι ίδιες βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο καφετέριας, απολαμβάνοντας τον καφέ τους, όταν ξαφνικά κατέρρευσε τμήμα πρόσοψης από το διπλανό κτίριο.

«Είμαστε και οι δύο καλά. Πίναμε καφέ σε μία καφετέρια και το διπλανό μαγαζί έχει τραπέζια. Στα νοητά σύνορα του μαγαζιού, εμείς ήμασταν λίγο πιο αριστερά. Οπότε ήμασταν κάτω από άλλο κτίριο και το άλλο κτίριο δεν είναι ακριβώς μπαλκόνι. Η Μινόρκα έχει κάτι σαν διαχωριστικά, σαν διακοσμητικά, σαν πολύ μεγάλα περβάζια», ανέφερε μία από τις τραυματίες.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί, οι δύο γυναίκες κάθονταν ανυποψίαστες όταν το τμήμα της πρόσοψης υποχώρησε. «Ήμασταν ακριβώς από κάτω. Έπεσε ξαφνικά. Η φίλη μου έκανε ράμματα στο κεφάλι, στο αριστερό της χέρι και έχει σπασμένο δάχτυλο. Έχει και ένα πρόβλημα στον αυχένα. Κι εγώ, δεν ξέρω πώς την γλίτωσα. Χτυπήθηκα κι εγώ κανονικά στο κεφάλι, στον ώμο, σε όλο μου το σώμα», πρόσθεσε.

«Εγώ έχω γενικά εκδορές και μου έπεσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο αριστερό πόδι. Είμαι τυχερή που δεν το έχω σπάσει. Έχω μία φλεγμονή και δεν μπορώ να βάλω παπούτσι, είμαι με μπότα και πατερίτσες. Αλλά ήμουν η πιο τυχερή από τους τρεις», είπε μία από τις γυναίκες.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Ασθενοφόρα και διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, παρέχοντας πρώτες βοήθειες πριν μεταφέρουν τις τραυματίες στο κοντινό νοσοκομείο. «Πήγαμε στο νοσοκομείο. Ήταν και άλλη μία κυρία από την Αγγλία, καθόμασταν δίπλα – δίπλα. Ο άντρας της δεν έπαθε κάτι. Ουσιαστικά η πρόσοψη είναι γύρω στα τρία μέτρα. Αυτό που έπεσε πάνω μας είναι νομίζω γύρω στα τρία μέτρα ύψος», περιέγραψε μία από τις παθούσες.

Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ πυροσβέστες προχώρησαν σε εργασίες για τη σταθεροποίηση και την ασφάλιση του υπόλοιπου τμήματος του κτιρίου. Συντρίμμια παρέμεναν διάσπαρτα στον χώρο για αρκετή ώρα μετά το ατύχημα.

«Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθαν τα ασθενοφόρα και η τοπική Αστυνομία. Μαζεύτηκε κόσμος, ήρθε η δήμαρχος και ο αρχηγός της Αστυνομίας. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο να είμαστε καλά», κατέληξαν οι δύο Ελληνίδες.

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, ενώ ισπανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των τουριστικών υποδομών και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της χώρας ως προορισμού.