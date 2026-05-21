Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονη παρασύρθηκε από ΙΧ

Ένα ανήλικο κορίτσι, 12 μόλις ετών, παρασύρθηκε από Ι.Χ. το απόγευμα της Πέμπτης, στον Δήμο Χαλκιδέων, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο, στην οδό Ληλαντίων 217.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Evia Online, στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έφτασε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 12χρονη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας που έχει σπάσει την μύτη της και το χέρι της.

Η ανήλικη μαθήτρια θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων. Στον οδηγό έγινε αλκοτέστ και σχηματίστηκε δικογραφία.