Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας: Στις 25-5 η έναρξη της ετήσιας έκθεσης των τμημάτων του

Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στις 19.30 εγκαινιάζεται η ετήσια έκθεση των τμημάτων του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας στην Όθωνος Αμαλίας 74 πλησίον της Βότση.
Η διάρκεια της έκθεσης είναι έως τις 28/5/2026.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Πέμπτη 10 το πρωί με 13.00 και 18.30 το απόγευμα με 20.30.
Τα τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου είναι: ζωγραφικής, κέντημα χειρός & μηχανής, κοπτικής ραπτικής, ψηφιακών δεξιοτήτων.
Εργαστήρια: patchwork, εκφραστικής γραφής και
Σεμινάρια γυναικείας ενδυνάμωσης, ομάδα γονέων.
