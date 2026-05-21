Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης εξήλθε των φυλακών Κορυδαλλού, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Η αποφυλάκιση του έγινε με όρους.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 2002. Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε στο νησί των Λειψών, λίγο πριν ο ίδιος επιβιβαστεί σε ιπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει.

Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείο τον καταδίκασε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και 25 χρόνια κάθειρξης για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Η πρωτόδικη ποινή του ήταν 21 φορές ισόβια.