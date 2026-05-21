Στο Πολύεδρο η παιδική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δέντρα- Ψάρια χτυπούν συναγερμό»

Το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής παρουσιάζει την παιδική παράσταση «Σε τρελό πανικό! "Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό"», την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 11 το πρωί, στον κήπο του Πολύεδρου στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Μια θεατρική παιδική παράσταση …για ηλικίες από 2 ετών έως 102.

Με μπρίο, μουσική, κιθάρα και κρασί

25 δένδρα-ψάρια και λοιποί επάνω στη σκηνή.

Μικροί μας θεατές και εσείς μεγάλοι

μια ιστορία θα σας πουν που όμοια δεν έχει άλλη.

Μια ιστορία που πολλοί ψεύτικη θα πουν πως είναι.

Πώς γίνεται δέντρα, ψάρια με λέξεις να μιλούνε;

Η παραγωγή έχει γίνει σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάτρας.

Επί σκηνής 25 άτομα, με ζωντανή μουσική και τραγούδι, αναδεικνύουντην αξία της ζωής μέσα από την αγάπη για το χώμα, τη βροχή, τον ήλιο, το νερό.

Συντελεστές:

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου.

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Μουσική επένδυση-Μελοποίηση στίχων: Σωτήρης Πενιάς, Βασιλική Σιατερλή, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Στο ρόλο των αφηγητών και στο τραγούδι: ο Σωτήρης Πενιάς με την κιθάρα του και η Βασιλική Σιατερλή.

Δένδρα: Μαριάννα Γεωργοπούλου, Κρίστη Δούβρη, Ιωάννα Θεριστοπούλου, Μαρία Πετροπούλου

Μπάμπης: Ιωάννης Βογιατζόγλου ή Χρύσανθος Αβραμόπουλος,Λυκούργος: Παναγιώτης Ζήσης Αποστόλου, Λάκης: Χρύσανθος Αβραμόπουλος ή Ελένη Φελούρη

Ψάρια: Ελένη Αντωνοπούλου, Γιώργος Αρβανίτης, Αγγελική Λινάρδου, Ελένη Φελούρη, Γιώργος Μάντζαρης, Άλσιρις Τάσση, Άννα Χαρμπίλα, Χριστιάνα Χυτοπούλου

Θαλασσιά: Ζωή Τσερεμέγκλη, Μόλυνση: Χριστίνα Στίγγα, Ρύπανση:Ολυμπία Τασακοπούλου

Βοηθός του Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη.

Ένα μεγάλο μέρος των κειμένων εμπνευσμένο από το παραμύθι, της Άννας Δενδρινού, «Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό» (εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή), από τα κόμικ του Πάνου Ζάχαρη και από τους «Υπηκόους δίχως βασιλιά» του Αργύρη Χιόνη.

Είσοδος ελεύθερη.