Κρήτη: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός - Έρευνες για τον αν ανήκει στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλου

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη σήψη.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας με τον Αστυνομικό Διευθυντή, Κανέλλο Νικολάου, ενώ διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών αναμένεται να επιχειρήσουν για την μεταφορά της σορού από το χωριό στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ενημερωθεί και Ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο προκειμένου να μεταβεί στο σημείο.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο πόρισμα του ιατροδικαστή και στο εάν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Φρέ Αποκορώνου