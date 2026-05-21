Ο Πάνος Δημάκης στην Πάτρα

Το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου “Γωνιά του βιβλίου” της οικογένειας Παπαχρίστου και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, με τίτλο: Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 & ώρα 20:00 στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη, στην Πάτρα.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, διευθύντρια σύνταξης στο ενημερωτικό portal thebest.gr.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Μαρία Καραμπούλη-Ευφραιμίδη, πολιτισμολόγος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Από τα βουνά της Ηπείρου ως την κοσμοπολίτικη Κέρκυρα κι από τη Μικρά Ασία στη Ρώμη, μία δραματική ελεγεία για έναν κόσμο που προσπαθεί να αναγεννηθεί. Ιμπεριαλιστές, πρόσφυγες, μάγοι, κατάσκοποι και αριστοκράτες σε μια έκρηξη γεγονότων και συναισθημάτων.

Η συγκλονιστική, αληθινή ιστορία του επεισοδίου Τελλίνι, με την αποτρόπαια δολοφονία που συντάραξε την υφήλιο το καλοκαίρι του 1923 και οδήγησε στον βομβαρδισμό και την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ιταλούς. Ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα στην ιστορία της Ελλάδας, που είχε ως αποτέλεσμα ένα απίστευτο πολιτικό και διπλωματικό θρίλερ. Μέσα από τα μάτια των πραγματικών πρωταγωνιστών αλλά και της κερκυραϊκής οικογένειας Ξιφογένη, μια ιστορία για την απληστία, την αποπλάνηση, τη χειραγώγηση, αλλά και την αγάπη και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Ο ήλιος λάμπει στα μάτια των ανθρώπων κι είτε τους γεμίζει αισιοδοξία να εκπληρώσουν τα όνειρά τους είτε τους τυφλώνει και τους γεμίζει με κίβδηλη έπαρση. Ένα συναρπαστικό έργο για την ιστορία που επαναλαμβάνεται κι αφήνει απροστάτευτους τους αθώους και αδύναμους, για φλογερούς και επικίνδυνους έρωτες, για την αλαζονεία της δύναμης και την απληστία.

Ο Πάνος Δημάκης μεγάλωσε στο Άστρος Αρκαδίας και ζει στην Αθήνα, όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία.

Δούλεψε για 18 μήνες ως μεταφραστής στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Έχει μεταφράσει τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη Ο Καπετάν Μιχάλης και Ο Ανήφορος στα αγγλικά, καθώς και αφηγήματα και θεατρικά έργα από τα αγγλικά και τα ιταλικά.

Εμφανίζεται στην δημοφιλή εκπομπή γνώσεων του Mega Channel "The Chase" που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου, ως το Γεράκι. Είναι δημιουργός του podcast «Χίλιες και μία λέξεις» για την ελληνική γλώσσα και την ετυμολογία. Μιλάει 8 γλώσσες.

Πραγματοποιεί σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για τη μνήμη και τη γνώση σε πανεπιστήμια, εταιρικά event και συνέδρια. Έχει γράψει τα εξής βιβλία: Ποσειδών, Το ποτάμι των χιλίων τυφλών, το λεξικό Το βερβενιώτικο ιδίωμα, το αγγλικό ετυμολογικό λεξικό Etymolexicon, το βιβλίο ετυμολογίας Χίλιες και μία λέξεις και το μυθιστόρημα Δεκαεπτά κλωστές, που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.