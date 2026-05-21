Με χρηματοδότηση 1,2 εκ ευρώ σε τροχιά υλοποίησης νέες δομές Ψυχικής Υγείας στη Δυτική Ελλάδα

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και της κοινωνικής συνοχής στη Δυτική Ελλάδα μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με συγχρηματοδότηση ύψους 1,2 εκ ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι νέες δομές αφορούν, αφενός την υποστήριξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην πρόσβαση στην εργασία και αφετέρου την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους σε Αχαΐα και Ηλεία.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται δύο νέα Κέντρα Ημέρας για παιδιά και εφήβους από το Σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ», στην Πάτρα και στον Πύργο, τα οποία θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συμβουλευτική οικογένειας, θεραπευτικές παρεμβάσεις, κοινωνική υποστήριξη και δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης για τα Κέντρα Ημέρας ανέρχεται σε 999.435,03 ευρώ. Τα Κέντρα Ημέρας Παιδιών & Εφήβων του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ υιοθετούν το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Παρέμβασης, τοοποίο βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση των αναγκών ψυχικής υγείας των ωφελούμενων με σκοπό την κάλυψη τωνβιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων της ζωής του ατόμου. Επιπλέον, επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιοτικής φροντίδας μέσα από την οργάνωση του θεραπευτικού σχεδιασμού και την λειτουργική διασύνδεση τους με άλλες μονάδες υγείας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Ψυχικής Υγείας «Φάρος», με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές για την εύρεση, προσαρμογή και διατήρηση θέσεων εργασίας στην ελεύθερη αγορά.Το ΕΓΥΑ λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε φάσηψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι νέες παρεμβάσεις ενισχύουν ουσιαστικά το δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Δυτική Ελλάδα και αποτελούν σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και ανθρώπινου συστήματος υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.