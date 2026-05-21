Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς από τη Μύκονο: «Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα για μία τελευταία επική περιπέτεια»

Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα, τόνισε η ηθοποιός
Μία ανάρτηση από τη Μύκονο, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα του Emily in Paris, έκανε η Λίλι Κόλινς.
Η ηθοποιός ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας σεζόν της δημοφιλούς σειράς, ενώ πριν από λίγες μέρες απαθανατίστηκε στους περίφημους Ανεμόμυλους. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η Κόλινς ποζάρει με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, τη θάλασσα και άσπρα ξωκλήσια.
«Και επιστρέψαμε — για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
