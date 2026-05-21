Επίθεση Φλωρίδη σε Κωνσταντοπούλου: «Πλησιάζετε επικίνδυνα την κωμωδία με το παγκάκι του Κωνσταντίνου»

Εντύπωση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο Γιώργος Φλωρίδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να αναφέρει ότι «για λόγους πολιτικής αισθητικής, και γενικότερα αισθητικής, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας».

«Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υπάρχει μια σκηνή στην οποία έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα σε αυτό παρόλο που η Βουλή δεν έχει παγκάκια» επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Το χρονικό της κόντρας και ο Ανδρουλάκης

Όλα ξεκίνησαν, όταν απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Γιώργος Φλωρίδης κατήγγειλε πως, η «εάν υπήρξε κάτι ιδιαίτερα δυσάρεστο από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η βαθύτατη προσβολή της σχετικής διάταξης του άρθρου 43Α που λέει ότι οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους».

Κάνοντας λόγο για «τεράστιο πολιτικό ατόπημα» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι, «δε θα μπω στη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες, δεν χωρά αυτή η συζήτηση, αλλά υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες». Ο Γιώργος Φλωρίδης κατηγόρησε το κόμμα τις αξιωματικής αντιπολίτευσης το οποίο ζήτησε την κλήτευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου, «να τον ελέγξει για τις αποφάσεις του».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ξανά τον λόγο και απευθυνόμενος στον Γιώργο Φλωρίδη, του είπε: «Κοιτάξτε με στα μάτια, με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Ελάτε στη θέση μου. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε. Με πρακτοριλίκια και με χυδαιότητες με απειλούν εδώ και τέσσερα χρόνια και χθες αποδείχθηκε η κοροϊδία! Εσείς τι θα κάνετε;». Όπως είπε, δεν απειλούν οι διαρροές την εθνική ασφάλεια, αλλά το «παρακράτος». «Δεν θα σιωπήσω, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι!», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για «ορφανά του Καρατζαφέρη» και το «γενιτσαρικό τάγμα» στην κυβέρνηση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σήκωσε το «γάντι», ισχυριζόμενος πως, «το Κράτος Δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης, δικαιώθηκε όπως λέτε, η απόφαση του ΣτΕ λέτε πως τον έχει δικαιώσει. Ποιο θέμα Κράτους Δικαίου υπάρχει λοιπόν;».

Επίθεση σε Κωνσταντοπούλου

Όσο ο Γιώργος Φλωρίδης απαντούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε από τα έδρανα: «Ο φασίστας! Δεν είστε βουλευτής κύριε! Δεν ντρέπεστε λίγο; Κάνατε κακουργήματα και σας πείραξε η δημοσιοποίηση;».

«Σας το είπα και χθες, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση. Για λόγους πολιτικής αισθητικής, και γενικότερα αισθητικής, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας», σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Στο χωριό σας το Σταυροχώρι, ποιος ήταν πρόεδρος επί Χούντας; Έχετε καμία σχέση; Από εκεί μάλλον μάθατε πως δουλεύει το παρακράτος», είπε παίρνοντας τον λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας, ωστόσο, υπερέβη κατά πολύ τα εσκαμμένα, ενημερώνοντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου πως έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και νέα δικογραφία σε βάρος της, και σχολιάζοντας: «Κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υπάρχει μια σκηνή στην οποία έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα σε αυτό παρόλο που η Βουλή δεν έχει παγκάκια».

πηγή ethnos.gr