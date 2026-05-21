Πάτρα: Την Παρασκευή 5/6 η μουσικοθεατρική παράσταση "Καραγκιόζης και ρεμπέτικα: Γειά σου Γιάνναρε"

«Γεια σου Γιάνναρε!», Καραγκιόζης και Ρεμπέτικα. Έτσι τιτλοφορείται η μουσικοθεατρική παράσταση που αποτελεί ένα αφιέρωμα στον θρυλικό Πατρινό καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο, μέσα από τη ματιά και την τέχνη του μαθητή του, Κώστα Μακρή, που συνεχίζει επάξια την παράδοση του ελληνικού θεάτρου σκιών.

Η παράσταση Καραγκιόζης και Ρεμπέτικα "Γεια σου Γιάνναρε" σε σκηνοθεσία: Αριστοτέλη Μακρή, και σκηνικά και φιγούρες του Κώστα Μακρή θα δοθεί την Παρασκευή 5/6/2026 στις 21:00 στον αύλειο χώρο του Royal Theater στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Συμμετέχουν ζωντανά οι μουσικοί:

Σωτήρης Παπατραγιάννης: μπαγλαμάς, τραγούδι,

Αργύρης Νικολάου: κιθάρα, τραγούδι,

Δημήτρης Κρανίδας : μπουζούκι, τραγούδι και

Βιβή Αποστολάτου: τραγούδι.

Στον μπερντέ: ο Κώστας Μακρής.

Παραγωγή: Μαύρο Θέατρο της Πάτρας.

Σε μια παράσταση που συνδυάζει τη μαγεία του παραδοσιακού θεάτρου σκιών με τη δύναμη του ρεμπέτικου τραγουδιού, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη κέφι, νοσταλγία και πολλές εκπλήξεις.

Και η βραδιά δεν τελειώνει εδώ!

Μετά την παράσταση ακολουθεί ζωντανό ρεμπέτικο γλέντι για όποιον θέλει να συνεχίσει!

*Στον Αύλειο χώρο του Royal, Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου & ώρα 21:00.

Κρατήσεις: 6951219739

Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση: 10€ Ταμείο: 12€

Προπώληση: Royal, Γωνιά του βιβλίου &

More: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/karagkiozis-kai-rempetika-geia-sou-giannare/

*Χορηγοί επικοινωνίας: ΠΑΤΡΙΝΟΡΑΜΑ & ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ.

Λίγα λόγια για τον αξέχαστο Καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο

Γεννήθηκε το 1931 και από μικρός είχε επαφή με μεγάλους Καραγκιοζοπαίχτες της εποχής του. Στην αρχή έγινε βοηθός του Ορέστη και στην συνέχεια με τον Βασίλαρο.

Από το 1952 δίνει αυτοτελής παραστάσεις αρχίζοντας μία μυθική καριέρα στο Μπερντέ. Έδωσε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό δημιουργώντας δική του τεχνοτροπία με βάση την παράδοση την επικαιρότητα αλλά και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τον πολιτικό και κοινωνικό Καραγκιόζη, ένας από τους σπουδαιότερους καραγκιοζοπαίχτες που ανέδειξε η Πάτρα.

Πέθανε το 2012.

*Η μουσικοθεατρική παράσταση Καραγκιόζης και Ρεμπέτικα "Γεια σου Γιάνναρε", έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί και στο γειτονικό Μεσολόγγι την Τετάρτη 17/6 στις 21:00 στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου στην Επαρχιακή Οδό Μεσολογγίου Αλυκών Τουρλίδας 27, στην Αιτωλοακαρνανία.