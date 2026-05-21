Τι λέει ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε να ζητάει φακελάκι -“Δεν έκανα κάτι”

Οι πρώτες δηλώσεις του αναισθησιολόγου. ΕΔΕ από το Υπουργείο Υγείας
“Δεν έκανα κάτι” ισχυρίζεται στις πρώτες του δηλώσεις ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε on camera να ζητά φακελάκι από ασθενή.
“Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μία ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει’. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω” υποστηρίζει ο αναισθησιολόγος, μιλώντας στην εκπομπή “Live News”.
Το βίντεο στο οποίο φαίνεται να καταγράφει ο συνοδός της ασθενούς, είδε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο «Χ» ζητά δημόσια συγγνώμη.
Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από την διοίκηση του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι «πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ».
Πρόκειται για βίντεο που έχει αναρτηθεί στο TikTok και φαίνεται ξεκάθαρα το πρόσωπο ενός γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο να μιλάει με την γυναίκα ασθενή και ακούγεται να ζητάει «φακελάκι».
