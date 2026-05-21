Συνεδρίαση της Ολομέλειας του σπιράλ την Κυριακή

Στις 30 Ιουνίου 2026 συμπληρώνεται το πρώτο μισό της δημοτικής θητείας όλων των εν ενεργεία δημάρχων και δημοτικών αρχών, καθώς οι πλήρεις θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον πενταετείς. Ως εκ τούτου επίκειται και στην Πάτρα ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να οριστούν εκ νέου όχι μόνο οι αντιδήμαρχοι αλλά και οι συνθέσεις του δημοτικού συμβουλίου και των νομικών προσώπων του Δήμου Πατρέων. Η δημοτική παράταξη σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά έχει μπει στην τελική ευθεία προετοιμασίας για αυτές τις αλλαγές.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το Καταστατικό της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της Πάτρας, τα όργανα διοίκησης του σπιράλ έχουν ταυτόσημες θητείες με την εκάστοτε δημοτική αρχή. Έτσι, λοιπόν, στις 30 Ιουνίου 2026 κλείνουν τον κύκλο τους τόσο η Πολιτική Γραμματεία όσο και το Πολιτικό Συμβούλιο. Εντός του Ιουνίου όλα τα εγγεγραμμένα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν ξανά για Επικεφαλής, Γραμματέα και μέλη της νέας Πολιτικής Γραμματείας.

Εν όψει αυτής της διαδικασίας η Ολομέλεια του σπιράλ -το ανώτατο όργανο της παράταξης- συνεδριάζει την Κυριακή 24 Μάϊου 2026. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο MyWay και θα ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα με απολογισμό πεπραγμένων της απελθούσας Πολιτικής Γραμματείας. Η συζήτηση για το μέλλον του σπιράλ και της Πάτρας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως έχει πρόσφατα δηλώσει και ο επικεφαλής Πέτρος Ψωμάς «είναι κρίσιμο όλα τα μέλη να αναπτύξουν τις σκέψεις και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την περίοδο που ακολουθεί, η οποία θα οδηγήσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2028».

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε το διευρυμένο Πολιτικό Συμβούλιο της παράταξης (αποτελείται από τους συντονιστές όλων των Ομάδων Εργασίας της παράταξης καθώς και τα μέλη της που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές του Δήμου Πατρέων). Η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, το πάθος και οι τοποθετήσεις συνετέλεσαν στη διεξαγωγή μιας πολύ ουσιαστικής πολύωρης συζήτησης η οποία προετοίμασε άριστα το έδαφος για την Ολομέλεια της Κυριακής.