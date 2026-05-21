“Ελπίδα για τη Δημοκρατία” – LIVE η παρουσίαση του κόμματος της M. Καρυστιανού

Στην εκδήλωση παρουσιάζεται το όνομα του πολιτικού φορέα, ο οποίος θα λέγεται “Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών”
Το νέο της κόμμα ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο Ολύμπιον , παρουσιάζεται το όνομα του πολιτικού φορέα, ο οποίος θα λέγεται «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» και έπειτα αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού, καθώς και η οργανωτική του δομή.
LIVE ΕΙΚΟΝΑ από την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού
Στην κορυφή της σελίδα που υπογράφουν οι πολίτες που δίνουν το «παρών» στην πλατεία Αριστοτέλους αναγράφεται: “Ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17.05.2026 Ιδρυτική Διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»”.
Ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ανέβηκε πρώτος στο βήμα λέγοντας πως η σημερινή μέρα θα σημάνει νέα σελίδα στην πολιτική ζωή της χώρας.
“Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους ετοιμάζεται”, ανέφερε. Ο ίδιος, εμφανίστηκε με μπλούζα των Ρώσων συγγραφέων Φιοντόρ Ντοστογιέφκι, Λέων Τολστόι και Άντον Τσέχοφ, κάνοντας αναφορά στο ότι είναι απαγορευμένοι. “Είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Ο ένας έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει”.
Μάλιστα, προβλήθηκε το βίντεο “Είμαι Ελληνίδα” της Κατερίνας Μουτσάτσου, που το 2012 είχε γίνει viral. Μάλιστα, στο τέλος του βίντεο όταν ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος, το κοινό σηκώθηκε όρθιο.
Η Κατερίνα Μουτσάτσου, μάλιστα, βρέθηκε στη σκηνή του Ολύμπιον.
