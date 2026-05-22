Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Η ώρα της στέψης!

Την Κυριακή στις 13:00 στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι, η Ο.Χ.Ε. θα πραγματοποιήσει στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας την απονομή κυπέλλου και μεταλλίων για την άνοδο της ανδρικής ομάδας στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών χάντμπολ.

Η απονομή θα γίνει στα πλαίσια του προγράμματος ‘’ Discover handball ‘’ που πραγματοποίει η Ο.Χ.Ε. σε όλη την Ελλάδα δια της ΕΑΠ/ΟΧΕ και το 3ημερο από 22-24/5/26 θα πραγματοποιεί στο Αίγιο και στην Πάτρα, με αθλητές γεννημένους το 2012-13.