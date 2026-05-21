Νέα στοιχεία στην υπόθεση του Mango - Ήταν και δύο ορειβάτες στο βουνό

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή του Mango “βλέπουν” το φως της δημοσιότητας, την στιγμή που ο γιος του θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του.

Συνολικά, η υπόθεση βασίζεται σε επτά βασικές ενδείξεις που συνδέουν τον γιο με το θάνατο του ιδρυτή της Mango.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, οι Isak και Jonathan Andic δεν ήταν μόνοι στο βουνό Montserrat. Πατέρας και γιος στάθμευσαν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ του Collbató, από όπου ξεκινά το μονοπάτι Les Feixades, ένα ολισθηρό αλλά απλό μονοπάτι που συνδέει τις σπηλιές του Salnitre με το μοναστήρι του Montserrat. Όταν είχαν διανύσει μόλις 10 λεπτά, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό και πέθανε από τα σοβαρά τραύματα της πτώσης.

Ο γιος του, ο οποίος την Τρίτη (19/05) αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ενός εκατομμυρίου ευρώ και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, χρειάστηκε 4 λεπτά για να πραγματοποιήσει την πρώτη κλήση, η οποία έγινε προς τη σύντροφο του πατέρα του, Estefanía Knuth. Δύο λεπτά αργότερα ειδοποίησε το 112 για να ζητήσει βοήθεια.

Μετά από μισή ώρα, εμφανίστηκαν στο μονοπάτι δύο ορειβάτες που αθλούνταν στην περιοχή και πλησίασαν τον Jonathan, καθώς άκουσαν τις κραυγές του, σύμφωνα με πηγές της έρευνας που επικαλείται το ισπανικό μέσο La Vanguardia.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία πίστεψε ότι επρόκειτο για δύο αστυνομικούς που έφτασαν για βοήθεια. Στη συνέχεια ανακάλυψε ότι ήταν ορειβάτες που ήθελαν να τον βοηθήσουν. Οι δύο άνδρες διαπίστωσαν ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και προσπάθησαν να συνδράμουν, με έναν εξ αυτών να παίρνει το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν Άντικ ώστε να εξηγήσει ο ίδιος στο 112 το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν.

Τα δικαστήρια του Martorell θα φιλοξενήσουν τους επόμενους μήνες κλητεύσεις και νέες καταθέσεις.

Οι ορειβάτες συνόδευσαν, στη συνέχεια, τον κατηγορούμενο πίσω στο μονοπάτι, όπου συνάντησαν έναν από τους πρώτους αστυνομικούς που είχε φτάσει στην περιοχή.

Ωστόσο, οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς οι ερευνητές έκριναν ότι δεν ήταν μάρτυρες του περιστατικού, αφού ήρθαν σε επαφή με τον γιο του θύματος σχεδόν μισή ώρα μετά την πτώση.

Λήφθηκε κατάθεση από την υπεύθυνη των σπηλαίων, η οποία δήλωσε ότι λόγω της θέσης της εκείνη τη στιγμή δεν είδε ούτε άκουσε τίποτα. Στο φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται επίσης η κατάθεση ενός τοπικού αστυνομικού του Collbató που βρέθηκε στο σημείο μετά το ατύχημα.

Το περιβάλλον του Jonathan Andic επεξεργαζόταν χθες την απόφαση φυλάκισης, την οποία απέφυγε με την εγγύηση, που υπέγραψε η δικαστής Raquel Nieto Galván, η επικεφαλής του αριθμού 5 στο Martorell.

Η δικαστής ανέλαβε τη θέση αυτή ως αναπληρώτρια τον Ιούνιο του 2025 και, σε αντίθεση με την προκάτοχό της, δεν άργησε να ερμηνεύσει τα στοιχεία που της παρουσίασαν οι ερευνητές του Martorell με τον ίδιο τρόπο όπως οι αστυνομικοί: ο Jonathan Andic δεν έλεγε την αλήθεια για το τι συνέβη εκείνο το πρωί όταν έπεσε ο πατέρας του.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη δολοφονία του πατέρα του θα ζητήσει από τη δικαστή την κατάθεση του επικεφαλής της έρευνας.