Πάτρα: Συγκίνηση για την 53χρονη Ευθυμία Μενελάου Κωνσταντινίδη

Κηδεύεται την Παρασκευή 22-5-2026 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο
Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε το δυσάρεστο νέο του θανάτου της συμπολίτισσας Ευθυμίας Μενελάου Κωνσταντινίδη στα 53 της μόλις χρόνια.
Η Ευθυμία Κωνσταντινίδη ήταν σύζυγος του Βασίλειου Σκέντζου και μητέρα δύο παιδιών, της Μαρίας και του Κωνσταντίνου.
Το τελευταίο διάστημα η Ευθυμία Κωνσταντινίδη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, νοσηλεύτηκε για λίγο στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικήτρια.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών όπου και θα ταφεί.
Εν ζωή είναι η μητέρα της Σπυριδούλα χήρα Μενελάου Κωνσταντινίδη.
Πάτρα: «Εκρήξεις Εντός» - H νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κατερίνας Κουνάβη
ΠΑΣΟΚ: Ο Αχαιός Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος στα 29 νέα πρόσωπα στην Επιτροπή Διεύρυνσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr