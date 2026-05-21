Πάτρα: Συγκίνηση για την 53χρονη Ευθυμία Μενελάου Κωνσταντινίδη

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε το δυσάρεστο νέο του θανάτου της συμπολίτισσας Ευθυμίας Μενελάου Κωνσταντινίδη στα 53 της μόλις χρόνια.

Η Ευθυμία Κωνσταντινίδη ήταν σύζυγος του Βασίλειου Σκέντζου και μητέρα δύο παιδιών, της Μαρίας και του Κωνσταντίνου.

Το τελευταίο διάστημα η Ευθυμία Κωνσταντινίδη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, νοσηλεύτηκε για λίγο στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικήτρια.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών όπου και θα ταφεί.

Εν ζωή είναι η μητέρα της Σπυριδούλα χήρα Μενελάου Κωνσταντινίδη.