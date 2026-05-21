Πάτρα: Με επιτυχία έγινε η συναυλία "Εαρινά Ηχοχρώματα" στο Royal

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 17-5-2026 η συναυλία «Εαρινά Ηχοχρώματα» στο Θέατρο Royal Πάτρας, στην Ακτή Δυμαίων, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και με τη συμμετοχή των μουσικών συνόλων της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας.

Οι χορωδίες BelCantes, BelCantes Δωματίου και Belles, το ορχηστρικό σύνολο «Μελωδικός Δίαυλος» και η Λαϊκή Ορχήστρα «ΠΑΤΡ-ΩΝ» χάρισαν στο κοινό μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αρμονία και υπέροχα ηχοχρώματα.

Μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, οι χορωδίες ενθουσίασαν τους μουσικόφιλους του είδους, παρουσιάζοντας έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο με ευαισθησία, ποιότητα και καλλιτεχνική αρτιότητα.

Το δεύτερο μέρος της συναυλίας μάς ταξίδεψε σε άλλες εποχές, γεμάτες μνήμες, συναίσθημα και αυθεντικές μελωδίες του ελληνικού τραγουδιού. Αγαπημένα έργα σπουδαίων δημιουργών ζωντάνεψαν στη σκηνή και χάρισαν στο κοινό στιγμές νοσταλγίας και συγκίνησης μέσα από την ερμηνεία των καλλιτεχνών Δημήτρη Δημόπουλου και Χρυσάνθης Παναγιωτακοπούλου.

Ιδιαίτερα όμορφη και συγκινητική ήταν η σύμπραξη όλων στο φινάλε της συναυλίας όπου φωνές, όργανα και συναισθήματα έγιναν ένα, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική στιγμή γεμάτη αρμονία και ζεστασιά.

Συμμετείχαν οι μουσικοί:

Πιάνο: Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

Βιολί: Γκιώνη Έβης

Διδασκαλία & Διεύθυνση Χορωδιών: Έλενα Δρουκοπούλου.

Β’ Μέρος

Πιάνο: Ηλίας Ησαΐας

Κιθάρα: Κωστής Σταύρος

Μπάσο: Μπεκρόπουλος Αρτέμης

Κρουστά : Παπαπαύλου Σωτήρης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Ενορχήστρωση: Παρίσης Παντελής.

Ο εφημέριος της δραστήριας ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας, π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στο έργο και στα μουσικά σύνολα του Ναού, λέγοντας ότι η μουσική αυτή βραδιά δεν είναι απλώς μία καλλιτεχνική εκδήλωση. Είναι μία ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων μέσα από τη δύναμη της μουσικής· μιας μουσικής που γεννιέται από την ανθρώπινη ψυχή και επιστρέφει πάλι στην καρδιά του ανθρώπου ως παρηγοριά, ως ανάταση, ως ελπίδα.

Τέλος ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος κατά τη λήξη της συναυλίας συνεχάρη ιδιαιτέρως τους νέους για την ενεργή συμμετοχή τους σε τέτοιες αξιόλογες πρωτοβουλίες, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Οι φωτ. είναι του Γιάννη Πεφάνη.