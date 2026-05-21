Σκίαστρα και συντηρήσεις σε υποδομές για τους λουόμενους στην Πλαζ της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Πυρετωδώς εργάζονται τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων στην πλαζ της Αγυιάς, προκειμένου η παραλία να είναι πλήρως έτοιμη για την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και να φιλοξενήσει με ασφάλεια τους επισκέπτες που αναμένεται να κατακλύσουν την περιοχή.

Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται καθημερινά, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πλαζ για όλες τις ηλικίες. Στο πλαίσιο των εργασιών, εγκαθίστανται νέες υποδομές εξυπηρέτησης, όπως στέγαστρα σκίασης, αποδυτήρια, ντουζ, καθιστικοί χώροι και ναυαγοσωστικοί πύργοι, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεση πολιτών και επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται εκτεταμένος καθαρισμός της ακτογραμμής και των κοινόχρηστων σημείων, ώστε η παραλία να παρουσιάζει οργανωμένη και προσεγμένη εικόνα.

Βαρύτητα έχει δοθεί και στις εργασίες αποκατάστασης των φθορών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών και ειδικότερα στη δυτική πλευρά της Πλαζ όπου η παραλία ενισχύθηκε με νέο χώμα κατάλληλο για την παραλία. Όλες οι παρεμβάσεις υλοποιούνται από υπηρεσίες και συνεργεία του Δήμου, με χρήση δημοτικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.