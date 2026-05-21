Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου "Πολίτης Εράσμους" του Λευτέρη-Φοίβου Βασιλόπουλου

Παρουσιάζεται αυτή την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα το βιβλίο με τίτλο «Πολίτης Εράσμους» του Λευτέρη-Φοίβου Βασιλόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Νεκτάριος Στελλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνος Εράσμους.

Συμμετέχει το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Πανεπιστημίου Πατρών (ESN UOPA).

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Την ημέρα που έφτασα στην Τουλούζη δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ένα χρόνο αργότερα, στο τέλος του Εράσμους μου, θα γυρνούσα στην Ελλάδα ως υποψήφιος ευρωβουλευτής στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του Εράσμους. Μάλιστα, ως ο πρώτος φοιτητής Εράσμους που κατεβαίνει υποψήφιος σε ευρωεκλογές σε άλλη χώρα [...] Διαβάζοντας εκ των υστέρων το βιβλίο, θυμάμαι στιγμές έντασης και ενθουσιασμού. Τα ντιμπέιτ με εν ενεργεία ευρωβουλευτές, η ανάγκη να σκέφτομαι σε 3 γλώσσες τα θέματα συζήτησης και το γεγονός ότι ήμουν σχεδόν πάντα ο νεότερος, συνήθως με διαφορά από 10 έως 40 χρόνια από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Σκέφτομαι ότι όχι μόνο θα το ξαναέκανα, παρόλη την πίεση, αλλά ότι η γενίκευση της εμπειρίας αυτής πρέπει να είναι μέρος της ΕΕ του αύριο. Μέσα από το Εράσμους, να διαμορφώσουμε έναν Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο ενεργού συμμετοχής των πολιτών [...] Αποστολή αυτού του βιβλίου είναι να δώσει ιδέες στους τυχόν νέους αναγνώστες και αναγνώστριες που θα το διαβάσουν, στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαικές χώρες, για το πως μπορούμε να αναδείξουμε νέους τρόπους συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο. Είναι δύσκολο; Ναι, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο.

Ο Λευτέρης-Φοίβος Βασιλόπουλος είναι φοιτητής. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2002. Μεγάλωσε στην Αθήνα και ήταν μαθητής στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών-Μαράσλειο και στη συνέχεια στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών. Σπουδάζει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πήγε για σπουδές μέσω Εράσμους στο Université Toulouse Capitole – SciencesPo Toulouse για ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια του Εράσμους, συμμετείχε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής στη Γαλλία με τον συνδυασμό Βολτ Γαλλίας στις 9 του Ιούνη του 2024.

Ασχολείται ερασιτεχνικά με το μπάσκετ από τα μαθητικά του χρόνια όπως επίσης και με το σκάκι. Συμμετείχε στην ίδρυση της Πανεπιστημιακής Λέσχης Σκακιού του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αν διερωτηθείς για το πώς πέρασε στο Εράσμους, τότε αυτό το βιβλίο θα είναι η αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.