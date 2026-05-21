Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου "Παλιό χώμα" στο Επίκεντρο+

Το βιβλίο με τίτλο "Παλιό χώμα" γραμμένο από τον Γιώργο Παπαζαφειρίου παρουσιάζεται την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στις 19:30 στο καφέ του θεάτρου Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου, στην Πάτρα.

Οι Εκδόσεις Νήσος προσκαλούν το βιβλιόφιλο κοινό στην παρουσίαση του μυθιστορήματος του Γιώργου Παπαζαφειρίου "Παλιό χώμα".

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Αγγελική Κουκουβού, αρχαιολόγος,

Μαίρη Σιδηρά, φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας, MSc στη Λογοτεχνία και

Μίνα Π. Πετροπούλου, φιλόλογος – Δρ. Κοινωνιολογίας, Δ/ντρια Ύλης Culture book.

Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι:

Αναστασία Κουμίδου, σκηνοθέτις,

Νίκος Λυμπεράτος, ηθοποιός και

Παλαιολόγος Χαλίδας, ηθοποιός.

Δυο άντρες και οι ιστορίες τους συναντιούνται στο παλιό χώμα των Αιγών.

Κάτω από τον καυτό ήλιο, ένας αρχαιολόγος φέρνει στο φως μια ελληνιστική αγροικία και αναζητά τα απομεινάρια της ζωής των κατοίκων της.

Ένας βετεράνος του μακεδονικού στρατού επιστρέφει στο σπίτι του από τη νικηφόρα εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή κουβαλώντας την πολύτιμη αμοιβή του. Σχεδόν είκοσι τέσσερις αιώνες χωρίζουν τις δυο ιστορίες.

Οι έννοιες που διαπερνούν το μυθιστόρημα είναι εκείνες της αποξένωσης, της προδοσίας, της ελπίδας, και της αντίστασης στην αδυσώπητη μοίρα. Δεν πρωταγωνιστούν σπουδαίοι επιστήμονες και βασιλείς, αλλά συνηθισμένοι αρχαιολόγοι και στρατιώτες που έχουν να παλέψουν με τους δαίμονές τους.

Τα λόγια του συγγραφέα αποκαλύπτουν τη βιωματική σχέση του αρχαιολόγου με τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι πατούσαν το χώμα που ανασκάπτει: «Καμιά φορά οι άνθρωποι μιλούν, όχι αυτοί που περιδιαβαίνουν στη γη αλλά εκείνοι που το έκαναν κάποτε. Οι σκιές τους. Οι αρχαιολόγοι είναι εκείνοι που τους ακούν, τους αφουγκράζονται και προσπαθούν να πάρουν μια ιδέα από το αποτύπωμα το οποίο άφησε η σκιά τους. Ακούγεται δονκιχωτικό και ίσως να είναι, αλλά είναι το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά και που πιστεύουν ότι έχει κάποια αξία»

*Ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Παπαζαφειρίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973 και σπούδασε αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα με ειδίκευση στη ρωμαϊκή γλυπτική. Συμμετείχε σε πολλές ανασκαφές στον βορειοελλαδικό χώρο.

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή της Βεργίνας στάθηκε η πρώτη του γνωριμία ως φοιτητή με τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, όπου ξαναγύρισε και ανέσκαψε τμήματα του οικιστικού ιστού της αρχαίας πόλης (2013-2021). Εργαζόταν ως αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Οι μεγάλες του αγάπες ήταν η εναλλακτική ροκ μουσική και η καλή λογοτεχνία. Απεβίωσε τον Απρίλιο του 2024 σε ηλικία 51 ετών.