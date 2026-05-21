Το “Νίμιτς” ανοικτά της Κούβας - Επίδειξη δύναμης από τις ΗΠΑ

Κλιμακώνεται η ένταση τα τελευταία 24ωρα στην Καραϊβική Θάλασσα καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Νίμιτς» και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν εισήλθαν στην εν λόγω περιοχή και θα παραμείνουν εκεί τουλάχιστον μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με τη Στρατιωτική Διοίκηση Νότιας Αμερικής (SOUTHCOM) και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου έρχεται στο πλαίσιο της εκστρατείας άσκησης πίεσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Κούβας.

Πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά αναφέρουν ότι, προς το παρόν, η κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το «Νίμιτς» και τη μοίρα μαχητικών αεροσκαφών του ως επίδειξη δύναμης και όχι ως πλατφόρμα για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως έκανε με το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στην επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την επακόλουθη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Το «Νίμιτς» έχει περάσει τις τελευταίες εβδομάδες πλέοντας κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής σε μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή, πραγματοποιώντας τις τελευταίες ημέρες ασκήσεις με το βραζιλιάνικο ναυτικό.

Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Πεντάγωνο επέλεξε να συντονίσει την άφιξη του αεροπλανοφόρου στη νότια Καραϊβική με την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο, του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σε βάρος του Ραούλ Κάστρο ασκήθηκαν διώξεις για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία, ανοίγοντας τον φάκελο της κατάρριψης αεροσκάφους της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996.

«Καλώς ήλθατε στην Καραϊβική, ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου “Νίμιτς”!», ανέφερε από την πλευρά της η SOUTHCOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το USS “Νίμιτς” έχει αποδείξει την πολεμική του ικανότητα σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και υπερασπίζοντας τη δημοκρατία από το Στενό της Ταϊβάν έως τον Αραβικό Κόλπο».

Μεγάλο μέρος της δύναμης πυρός που συγκέντρωσε το Πεντάγωνο στην Καραϊβική για την επίθεση στη Βενεζουέλα έφυγε από την περιοχή και κινήθηκε στη συνέχεια προς τη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχει στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, το αμφίβιο πολεμικό πλοίο «Ιβο Τζίμα» παραμένει στην περιοχή, σύμφωνα με το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από New York Times