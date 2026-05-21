Φυματίωση: 25 θετικά τεστ μαντού στη Δομή της Μυρσίνης- Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιχνηλάτησης και η προβλεπόμενη ιατρική προσέγγιση για όσους έχουν θετικό τεστ μαντού σε Δυτική Αχαΐα και Ηλεία.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών εμφανίστηκαν κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλεία, με αποτέλεσμα να νοσηλευτούν αρχικά 10 άτομα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου μιλώντας στο thebest αναφέρει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα που βγήκαν για τα πρώτα 77 τεστ που διενεργήθηκαν στη Δομή, τα 25 είναι θετικά. «Δεν θεωρείται μεγάλο ποσοστό γιατί οι εργάτης γης από το Νεπάλ έχουν πολύ μεγάλη θετικότητα από τη χώρα τους, ενδημεί εκεί η φυματίωση οπότε δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Προχωράμε και στην ανάγνωση των υπολοίπων τεστ και δρομολογείται σε αυτούς τους ανθρώπους ο περαιτέρω έλεγχος στα νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας» επισημαίνει ενώ για οι τρεις που εμφάνισαν συμπτώματα και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, έχουν μπει σε διαδικασία χημειοπροφύλαξης.

«Φαίνεται ότι έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, ήταν γύρω από τις στενές επαφές των κρουσμάτων που νοσηλεύτηκαν οπότε για λόγους δικής τους ασφάλειας θα πάρουν χημειοπροφύλαξη».

Συνολικά στη Δομή έχουν χορηγηθεί 170 τεστ ωστόσο η ανάγνωση γίνεται σε δύο ημέρες οπότε τα αποτελέσματα βγαίνουν σταδιακά, διευκρινίζει η κα Μαστοράκου.

Την ίδια ώρα με σκοπό να συνεχιστεί περαιτέρω η ιχνηλάτηση και για να εντοπιστούν οι πληθυσμοί των εργατών γης, έγινε συνάντηση της Περιφέρειας με Δημάρχους από τη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλεία, καθώς και με εργοδότες. «Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

Στη Δυτική Αχαΐα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση και στη Δυτική Αχαΐα. Από τις επαφές των πρώτων κρουσμάτων ιχνηλατήθηκαν ακόμα 13 άτομα και το σύνολο μέχρι στιγμής το τεστ μαντού ανέρχεται στα 26. «Ανοίγουμε τον κύκλο των επαφών και προχωράμε».

Στα πρώτα 13 τεστ τα δέκα βγήκαν θετικά και όπως έχει εξηγήσει η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας «αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ενεργό φυματίωση. Σημαίνει ότι έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Θα κάνουν ακτινολογικό έλεγχο και εκτίμηση».