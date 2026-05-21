Ένοχες οι Air France και Airbus για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη συντριβή αεροπλάνου που συνέβη το 2009 και η οποία στοίχισε τη ζωή σε 228 άτομα.

Σύμφωνα με το BBC, το Εφετείο του Παρισιού έκρινε την αεροπορική εταιρεία και τον κατασκευαστή αεροσκαφών ένοχους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για το περιστατικό, κατά το οποίο η πτήση AF447 μεταξύ Ρίο ντε Τζανέιρο και Παρισιού συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το επιβατικό τζετ ακινητοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβάτες.

Ένα δικαστήριο είχε προηγουμένως αθωώσει τις εταιρείες τον Απρίλιο του 2023, αλλά κρίθηκαν ένοχες μετά από αυτήν την έφεση.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2023, γαλλικό δικαστήριο είχε απαλλάξει την Air France και την Airbus από τις κατηγορίες της ακούσιας ανθρωποκτονίας σε σχέση με το θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα.

Το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ακόμη και αν είχαν διαπραχθεί σφάλματα, δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αυτών και της καταστροφής.

Το Airbus A330 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, με τα συντρίμμια του να εντοπίζονται μετά από μακρά έρευνα σε 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (3.860 τετραγωνικά μίλια) του πυθμένα της θάλασσας.

Το μαύρο κουτί βρέθηκε μετά από μήνες ερευνών σε μεγάλο βάθος το 2011.

Τα 12 μέλη του πληρώματος και οι 216 επιβάτες της πτήσης σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο συνετρίβη στη θάλασσα από ύψος 38.000 ποδιών (11.580 μέτρων), καθιστώντας το την χειρότερη αεροπορική τραγωδία της Γαλλίας.

Η ετυμηγορία αποτελεί το τελευταίο ορόσημο σε έναν νομικό μαραθώνιο στον οποίο συμμετέχουν δύο από τις πιο εμβληματικές εταιρείες της Γαλλίας και συγγενείς των θυμάτων, κυρίως από τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τη Γερμανία.

Οι εταιρείες έχουν κληθεί να καταβάλουν το μέγιστο πρόστιμο, 225.000 ευρώ (261.720 δολάρια· 194.500 λίρες) η καθεμία – αλλά ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων έχουν επικρίνει το ποσό ως συμβολική ποινή.