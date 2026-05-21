Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 22-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα παιδιά της: Καλλιόπη, Δήμητρα
Τα εγγόνια της: Ελένη-Σίβυλλα, Κωνσταντίνα-Μυρτώ
Τα αδέλφια της: Αντωνία χήρα Ηλ. Δροσόπουλου, Άννα χήρα Νικ. Δροσόπουλου, Βασιλική χήρα Δημ. Δροσόπουλου, Γεωργία χήρα Αντ. Παριανού
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 & ώρα 10.30 π.μ. από τον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΟΝΔΥΛΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΝΙΚΟΣ & ΛΕΥΚΗ, ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡ. ΛΑΠΠΑ
ΕΤΩΝ 56
Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 & ώρα 12.30 μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΛΑΠΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 και ώρα 17.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Φρειδερίκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Μαρία, Αναστασία
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗ «ΦΛΟΓΑ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΡΛΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 4:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
Γεώργιος & Αλεξάνδρα, Μαρία & Παναγιώτης,
Ζωή & Γεράσιμος, Παρασκευή & Ματθαίος,
Χρυσοβαλάντω & Μάρκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Ευαγγελία, Αθηνά, Γεώργιος, Απόλλωνας, Βασίλειος, Εμμανουέλλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Θεοδώρα χηρ. Δημ. Σακκή, Ευφημία Μοναχή,
Ελευθερία & Βασίλειος Μούνδος,
Παναγιώτα & Δημήτριος Κλεισάρης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ}
~•ΕΤΩΝ 53•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141,
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-------------------
Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή
Μαλδίβες: Η «ψευδαίσθηση» που παγίδευσε τους 5 Ιταλούς δύτες σε αδιέξοδο - «Δεν υπήρχε διαφυγή»
Ισπανία: Νεκρό δίχρονο κοριτσάκι από θερμοπληξία, την ξέχασε ο πατέρας της στο αυτοκίνητο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr