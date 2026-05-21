Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 22-5-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά της: Καλλιόπη, Δήμητρα

Τα εγγόνια της: Ελένη-Σίβυλλα, Κωνσταντίνα-Μυρτώ

Τα αδέλφια της: Αντωνία χήρα Ηλ. Δροσόπουλου, Άννα χήρα Νικ. Δροσόπουλου, Βασιλική χήρα Δημ. Δροσόπουλου, Γεωργία χήρα Αντ. Παριανού

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 & ώρα 10.30 π.μ. από τον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΟΝΔΥΛΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΝΙΚΟΣ & ΛΕΥΚΗ, ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡ. ΛΑΠΠΑ

ΕΤΩΝ 56

Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 & ώρα 12.30 μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΛΑΠΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-5-2026 και ώρα 17.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Φρειδερίκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Μαρία, Αναστασία



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗ «ΦΛΟΓΑ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΡΛΑ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 4:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

Γεώργιος & Αλεξάνδρα, Μαρία & Παναγιώτης,

Ζωή & Γεράσιμος, Παρασκευή & Ματθαίος,

Χρυσοβαλάντω & Μάρκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

Ευαγγελία, Αθηνά, Γεώργιος, Απόλλωνας, Βασίλειος, Εμμανουέλλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Θεοδώρα χηρ. Δημ. Σακκή, Ευφημία Μοναχή,

Ελευθερία & Βασίλειος Μούνδος,

Παναγιώτα & Δημήτριος Κλεισάρης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ}

~•ΕΤΩΝ 53•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141,

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

