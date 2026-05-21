Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή

Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του ογκολογικού νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του, για φακελάκι από συγγενή ασθενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tanea.gr, πρόκειται για μόνιμο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται πως είχε καταγγελθεί και στο παρελθόν για φακελάκι, και συγκεκριμένα το 2018, ωστόσο τότε στο ποινικό σκέλος είχε αθωωθεί.

Η τωρινή καταγγελία έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από έναν άνδρα, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, σημειώνεται πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του αναισθησιολόγου, η οποία με εντολή της διοίκησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις ημέρες.

Νωρίτερα με ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώ ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από την ασθενή.

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο.

Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».



