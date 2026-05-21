Ισπανία: Νεκρό δίχρονο κοριτσάκι από θερμοπληξία, την ξέχασε ο πατέρας της στο αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία, όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του, εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, όπου το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή την Τετάρτη, μετά από πολύωρη παραμονή στο όχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό, καθώς αποσπάστηκε από τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια της πρωινής διαδρομής.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας της δίχρονης είχε προηγουμένως αφήσει το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη δουλειά του, χωρίς να αντιληφθεί ότι το δίχρονο κοριτσάκι παρέμενε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Ο συναγερμός στην οικογένεια σήμανε λίγες ώρες αργότερα, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι δεν είχε πάει εκεί το πρωί. Οι γονείς ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Διερευνάται η υπόθεση

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη. Το δημοτικό συμβούλιο του Brión κήρυξε διήμερο πένθος στη μνήμη του παιδιού και ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια, δηλώνοντας ότι θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους δημοτικούς πόρους για τη στήριξή της.

Υψηλές θερμοκρασίες στην Ισπανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ακραίες θερμοκρασίες που παραπέμπουν περισσότερο σε μέσα καλοκαιριού, ενώ επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι περίοδοι έντονης ζέστης εμφανίζονται ολοένα και νωρίτερα.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, με συχνότερους καύσωνες και αυξημένο κίνδυνο μεγάλων δασικών πυρκαγιών.