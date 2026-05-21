Ηλεία: Άσκηση «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026»- Μεγάλη φωτιά και ταυτόχρονα πολλαπλά συμβάντα

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και η εθελοντική ομάδα ΔΙΑΣ συμμετείχαν ενεργά στην ετήσια προγραμματισμένη Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας Επιχειρησιακής Ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 στη θέση «Παλιόμηλος» της Δ.Κ. Καλλικώμου, Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και συνεχίζει:

"Η άσκηση διοργανώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, με στόχο τη διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιστατικά μεγάλης έκτασης δασικών πυρκαγιών.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την αντιμετώπιση εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς υπό ρεαλιστικές συνθήκες, με ταυτόχρονα πολλαπλά συμβάντα και ανάγκη άμεσης κινητοποίησης επίγειων δυνάμεων, μέσων εκκένωσης πολιτών και επιχειρησιακού εξοπλισμού.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργο Καρανικολό, συμμετείχε με τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με πέντε (5) εθελοντές της εθελοντικής ομάδας «ΔΙΑΣ», επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη, την ετοιμότητα και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με εννέα άτομα προσωπικό, συγκεκριμένα τα οχήματα «Αρχαία Ολυμπία 1», «Αρχαία Ολυμπία 2», «Αρχαία Ολυμπία 4» και «Αρχαία Ολυμπία 5», τα οποία ανέλαβαν κρίσιμες επιχειρησιακές αποστολές στο πλαίσιο του σεναρίου.

Το «Αρχαία Ολυμπία 2» ανέλαβε την ασφάλεια μετακίνησης λεωφορείου που πραγματοποίησε προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ενώ στη συνέχεια συνέδραμε στην κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε από κηλίδωση στον χώρο του σχολείου των Μακρισίων. Τα «Αρχαία Ολυμπία 4» και «Αρχαία Ολυμπία 5» επιχειρούσαν στην περιοχή του Προφήτη Ηλία της κοινότητας Μακρισίων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της εξελισσόμενης πυρκαγιάς, ενώ το «Αρχαία Ολυμπία 1» συνέδραμε στην κατάσβεση εστίας που εκδηλώθηκε λίγο πριν την είσοδο των Μακρισίων, με κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία.

Η συμμετοχή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην άσκηση αποτέλεσε μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Δήμου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εθελοντικών ομάδων και λοιπών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, στοιχείο που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Σημειώνεται ότι στην άσκηση συμμετείχε επίσης το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από διάφορες υπηρεσίες της Ηλείας και της Αχαΐας, η Διεύθυνση Δασών Ηλείας, τα οικεία Δασαρχεία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ".