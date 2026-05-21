Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ για το Final Four της Euroleague - Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ

Παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας που θα εφαρμοστούν ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομίας, αστυνόμος Β' Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι ο σχεδιασμός των μέτρων βασίζεται στην πρόληψη, στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων, στην έγκαιρη πληροφόρηση, στην ταχεία επιχειρησιακή ανταπόκριση και στον ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσίασε αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο περιλαμβάνει αυξημένη ανάπτυξη περίπου 4 χιλιάδων αστυνομικών, σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Παράλληλα, όπως είπε για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Κάμπρα, καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, υπό τον γενικό συντονισμό του Σ.Ε.Κ., με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Μετακίνηση φιλάθλων

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την ΕΛΑΣ στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ο.Α.Κ.Α.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ωρών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αστυνομίας βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ροών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00. Σύμφωνα με τον κ. Καμπρα έχουν προβλεφθεί ειδικά δρομολόγια συρμών για την μεταφορά των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ τα οποία για λόγους ασφαλείας δεν θα κάνουν στάσεις σε άλλους σταθμούς.

Οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Real Madrid και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Valencia.

Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, σε καμία περίπτωση, η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Όπως επισήμανε ο κ. Κάμπρας, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη - Πλουτάρχου - Υψηλάντου - Μονής Πετράκη - Ραβινέ - Βλαδίμηρου Μπένση - Παπαδιαμαντοπούλου - Αλκμάνος - Ίωνος Δραγούμη - Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου - Αντήνορος - Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαδικασία πρόσβασης στο Ο.Α.Κ.Α.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Από την ΕΛΑΣ υπογραμμίζεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή από την ΕΛΑΣ.

Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

* απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

* σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

* αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

* να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

* να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

* να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

* Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

* Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Δημήτρη Παπαγεωργίου,« στόχος μας είναι η Αθήνα να είναι λειτουργική και θα είναι λειτουργική. Όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας αλλά και φυσικά για τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης».

Τέλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής τόνισε ότι :«η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών».