«Είπα να δώσουν από 50 ευρώ στους βοηθούς» ισχυρίζεται ο γιατρός που κατηγορείται ότι ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή

Τις δικές του εξηγήσεις δίνει ο γιατρός του δημοσίου νοσοκομείου που καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει από ασθενή χρηματικό ποσό λίγη ώρα πριν τον βάλει στο χειρουργείο. O ίδιος ισχυρίζεται ότι το «φακελάκι» προορίζονταν για τους βοηθούς του και ότι τελικά τα χρήματα δεν δόθηκαν ποτέ από τον ασθενή, αναφέρει.

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στα social media, όπου εμφανίζεται ένας γιατρός στον θάλαμο δημοσίου νοσοκομείου στην Αθήνα να ζητάει 100 με 150 ευρώ από μια γυναίκα η οποία θα έμπαινε στο χειρουργείο. Αμέσως του περιστατικού επιλήφθηκε το υπουργείου Υγείας, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε την απομάκρυνση του για τον γιατρό από το ΕΣΥ.

Ο γιατρός μιλώντας στο newsit.gr κάνει λόγο για μια παρεξήγηση κι ότι το αμέσως χρονικό διάστημα θα έβγαινε στη σύνταξη. «Εγώ είμαι αναισθησιολόγος. Στις 14 Ιουλίου, σε ενάμιση μήνα, βγαίνω στη σύνταξη. Πήγα να εκτιμήσω κλινικά έναν ασθενή, ο οποίος ήταν το επόμενο χειρουργείο, το δεύτερο στη σειρά», λέει ο αναισθησιολόγος που κατηγορείται ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή και στη συνέχεια ισχυρίζεται:

«Αφού την είδα κι επειδή πιεζόμασταν λόγω χρόνου, είπα ακριβώς τα εξής: “Υπάρχει περίπτωση να μπείτε, αλλά και να μην μπείτε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από τη μεριά μου να μπείτε”. Και μου απαντάει: “Γιατρέ, μπορώ να κάνω κάτι;”. Και της λέω, “δεν ξέρω τι εννοείτε”. Το τόνισα αυτό και μάλιστα με χειρονομία βάζοντας το χέρι μου στο στήθος, “προσωπικά εγώ, αν εννοείτε χρήματα, δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε ξέρω εγώ από 50 ευρώ στους βοηθούς, στα δύο παιδιά που θα μείνουνε“».



Στη συνέχεια ο γιατρός που αποτυπώνεται στο βίντεο να συνομιλεί με την ασθενή, ισχυρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ζήταγε χρήματα για τον εαυτό του, καθώς κι ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Τώρα, αυτό ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε καν να το πω. Αλλά τόνισα χαρακτηριστικά: “Εγώ προσωπικά δεν θέλω κάτι. Δεν θέλω τίποτα”. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο ή δεν παίζει. Και δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω κάποιο κακό σε άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό είναι αστείο. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι στη δουλειά μας, και τα ποσά αυτά είναι για φιλοδώρημα που λέτε» λέει ο αναισθησιολόγος και συμπληρώνει:

«Εγώ επειδή έχω και… τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να σας λέω τα προσωπικά μου, αλλά επειδή έχω 82% αναπηρία και ξέρω τι σημαίνει να είσαι άρρωστος, δεν θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ ποτέ κάποιον ασθενή. Και γι’ αυτό είπα και συγκεκριμένα ότι “εγώ προσωπικά δεν θέλω κάτι”. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φοβάμαι, γιατί ίσως δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν τα πράγματα για 50 και 50 ευρώ στους δύο βοηθούς, όχι σε μένα προσωπικά. Το οποίο δεν έγινε, ούτε καν. Μπορούν αυτοί να το διαβεβαιώσουν . Δεν υπάρχει, δηλαδή καταρχάς, φοβάμαι ότι μπορώ να στερήσω την οικογένειά μου από μία σύνταξη. Δεν ξέρω ποινικά τι γίνεται. Αλλά εγώ σε 40 μέρες έβγαινα στη σύνταξη».

Αμέσως μετά ο γιατρός για τον οποίο ο υπουργός Υγείας που ζήτησε όλες τις ενέργειες για να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ, αναφέρει ότι όχι μόνο δεν πήρε τα χρήματα που ακούγονται στο βίντεο αλλά δεν είδε ούτε την ασθενή και τους συγγενείς της μετά την επέμβαση.

«Όταν έγινε το χειρουργείο ούτε καν βγήκα έξω να ενημερώσω ότι “ξέρετε κάτι, τελειώσαμε, όλα είναι καλά”. Άφησα τα πράγματα όπως γίνονται συνήθως. Αν και καμιά φορά συνήθως ενημερώνουν οι χειρουργοί τους συγγενείς, “ξέρετε τελειώσαμε, όλα πήγαν καλά, όλα είναι καλά”. Ούτε τον είδα, ούτε τίποτα», αναφέρει ο γιατρό και καταλήγοντας συμπληρώνει:

«Επειδή υπάρχει μια βιομηχανοποίηση, το ένα περιστατικό μπαίνει μετά το άλλο. Ούτε θυμόμουνα το όνομα της ασθενούς. Εγώ, σαν ειδικότητα, δεν έχω προσωπική πελατεία. Εμένα ό,τι μου φέρνουν οι χειρουργοί. Δεν έχω εγώ σχέσεις με τους ασθενείς».