Ο Ολυμπιακός στοχεύει στον 41ο ελληνικό τελικό σε διεθνή διοργάνωση μπάσκετ

Η ΑΕΚ, τελευταία χρονικά, διεκδίκησε τον τίτλο στο Basketball Champions League 2026 το Σάββατο 9/5 με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους, στον μεγάλο τελικό, ο οποίος ήταν ο 40ός για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Ηττήθηκε ωστόσο με 86-92 στην παράταση, μολονότι προηγήθηκε με 20 πόντους διαφορά και ήταν στο +18 μετά από 30 λεπτά αγώνα!

Για την ΑΕΚ ήταν ο έκτος ευρωπαϊκός τελικός, στην αναζήτηση του τέταρτου τροπαίου της, έπειτα από το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1968, το Κύπελλο Σαπόρτα του 2000 και το BCL του 2018!

Σε τελικό έπαιξε το 1998 στο Κύπελλο Πρωταθλητριών και το 2020 στο Basketball Champions League, όμως είχε ηττηθεί από Μπαρτσελόνα και Μπούργκος αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε σε ευρωπαϊκό τελικό και μάλιστα κατέκτησε το τρόπαιο, το 1968 στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων με αντίπαλο τη Σλάβια Πράγας στο Καλλιμάρμαρο.

Ακολούθησε 23 χρόνια αργότερα ο ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991, στον τελικό της Γενεύης με αντίπαλο τη Σαραγόσα.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνίστησαν σε πολλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έπαιξαν σε δεκάδες τελικούς.

Ο τελικός ΑΕΚ-Ρίτας Βίλνιους ήταν για το ελληνικό μπάσκετ ο 40ός, με τις ομάδες μας να έχουν κατακτήσει 19 τίτλους.

Δέκα Κύπελλα Πρωταθλητριών ή Euroleague, πέντε Κύπελλα Κυπελλούχων ή Σαπόρτα, δύο Κύπελλα Κόρατς, ένα Champions Cup και ένα Basketball Champions League.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στους δύο τελευταίους τελικούς ελληνικής ομάδας, φέτος και πέρυσι στο FIBA Eurοpe Cup, όμως δεν κατόρθωσε να πάρει το τρόπαιο.

Τελευταίο ευρωπαϊκό τρόπαιο για ελληνική ομάδα, ήταν του 2024 από τον Παναθηναϊκό που κατέκτησε τη EuroLeague.

Όλοι τελικοί των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ / EUROLEAGUE

21/04/1994 Τελ Αβίβ Μπανταλόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός 59-57

13/04/1995 Σαραγόσα Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ολυμπιακός 73-61

11/04/1996 Παρίσι Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 67-66

24/04/1997 Ρώμη Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 73-58

23/04/1998 Βαρκελώνη Κίντερ Μπολόνια (Ιταλία)-ΑΕΚ 58-44

20/04/2000 Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-67

13/05/2001 Παρίσι Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παναθηναϊκός 81-67

05/05/2002 Μπολόνια Παναθηναϊκός-Κίντερ Μπολόνια (Ιταλία) 89-83

06/05/2007 Αθήνα Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 93-91

03/05/2009 Βερολίνο Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 73-71

09/09/2010 Παρίσι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 86-68

08/05/2011 Βαρκελώνη Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 78-70

13/05/2012 Κωνσταντινούπολη Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 62-61

12/05/2013 Λονδίνο Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 100-88

17/05/2015 Μαδρίτη Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ολυμπιακός 78-59

21/05/2017 Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ολυμπιακός 80-64

21/05/2023 Κάουνας Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

26/05/2024 Βερολίνο Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 95-80

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ / ΣΑΠΟΡΤΑ

04/04/1968 Αθήνα ΑΕΚ-Σλάβια Πράγας (Τσεχοσλοβακία) 89-82

26/03/1991 Γενεύη ΠΑΟΚ-Σαραγόσα (Ισπανία) 76-72

17/03/1992 Ναντ Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΟΚ 65-63

16/03/1993 Τορίνο Αρης-Εφές Πίλσεν (Τουρκία) 50-48

12/03/1996 Βιτόρια Ταουγκρές (Ισπανία)-ΠΑΟΚ 88-81

11/04/2000 Λωζάνη ΑΕΚ-Κίντερ Μπολόνια (Ιταλία) 83-76

17/04/2001 Βαρσοβία Μαρούσι-Σαλόν Σαονέ (Γαλλία) 74-72

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΑΤΣ

09/03/1994 Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ-Στεφανέλ Τριέστε (Ιταλία) 75-66

16/03/1994 Τεργέστη Στεφανέλ Τριέστε (Ιταλία)-ΠΑΟΚ 91-100

26/03/1997 Θεσσαλονίκη Αρης-Τόφας Μπούρσα (Τουρκία) 66-77

03/04/1997 Προύσα Τόφας Μπούρσα (Τουρκία)-Αρης 70-88

FIBA Champions Cup

04/05/2003 Αλεξάνδρειο Πρόκομ Τρεφλ (Πολωνία)-Αρης 83-84

FIBA Europe League

24/04/2004 Καζάν Ούνιξ Καζάν (Ρωσία)-Μαρούσι 87-63

ULEB Cup

19/04/2005 Σαρλερουά Λιέτουβος Ρίτας (Λιθουανία)-Μακεδονικός 78-74

11/04/2006 Σαρλερουά Άρης - Ντιναμό Μόσχας (Ρωσία) 60-73

Basketball Champions League

06/05/2018 Αθήνα ΑΕΚ - Μονακό (Γαλλία) 100-94

04/10/2020 Αθήνα Μπούρκος-ΑΕΚ 85-74

09/05/2026 Μπανταλόνα ΑΕΚ-Ρίτας Βίλνιους 86-92 (παρ., κ.α. 80-80)

FIBA Europe Cup

16/04/2025 Μπιλμπάο Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ 72-65

23/04/2025 Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 84-82

22/04/2026 Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 79-73

29/04/2026 Μπιλμπάο Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ 89-74

FIBA Διηπειρωτικό Κύπελλο

1996 Παναθηναϊκός - Ολίμπια Β.Τ. 2–1 νίκες (89-83, 83-78, 101-76)

2013 Ολυμπιακός - Πινιέιρος Σκάι 2-0 νίκες (70-81, 86-69)

2018 Α.Ε.Κ. - Φλαμένγκο 86–70

FIBA Championship

1997 Ολυμπιακός - Σικάγο Μπουλς 78–104