Αν. Παναγιωτόπουλος: «Ζητούνται ξεκάθαρες απαντήσεις για την μη παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας»

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τη συνυπογραφή της αρμόδιας τομεάρχη Βουλεύτριας Κοζάνης Καλλιόπης Bέττα, φέρνει στη Βουλή το σοβαρό ζήτημα της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού να μην παραχωρήσει το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών για εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονους προβληματισμούς στην πατραϊκή κοινωνία και στους ανθρώπους του πολιτισμού, καθώς το Ρωμαϊκό Ωδείο αποτελεί τον πλέον εμβληματικό χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης και βασικό πυλώνα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών θα λειτουργήσει φέτος πιλοτικά και αποκλειστικά για εκδηλώσεις φορέων του Υπουργείου, λόγω τεχνικών προβλημάτων που, όπως αναφέρεται προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα πώς μπορεί ένα έργο που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, με προϋπολογισμό άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και με σαφή πρόβλεψη ότι αφορά έναν υπαίθριο χώρο εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, να παρουσιάζει ήδη προβλήματα λόγω κακοκαιρίας;

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά σαφείς απαντήσεις για:

τα ακριβή τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ένα έργο που ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγους μήνες,

την πολύμηνη καθυστέρηση της απάντησης προς τον Δήμο Πατρέων,

καθώς και τους λόγους αποκλεισμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας ακόμη και από την πιλοτική λειτουργία του μνημείου.

Παράλληλα, μέσω της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, ζητείται να κατατεθούν στη Βουλή:

η τεχνική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας,

το χρονοδιάγραμμα των έργων αποκατάστασης,

καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που τεκμηριώνει την απόφαση περιορισμένης λειτουργίας του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Ο πολιτισμός και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο αποκλεισμών ή πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και πλήρη διαφάνεια.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: «Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να μην παραχωρήσει το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών για εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας».

Η αχαϊκή και η πατρινή κοινωνία και ο Δήμος Πατρέων πληροφορήθηκαν πριν από λίγες ημέρες την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη να μη παραχωρηθεί το πρόσφατα και με τυμπανοκρουσίες, αν και αμφιλεγόμενα, ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την απάντηση μετά από οχτώ (8) μήνες στο Δήμο Πατρέων και με την απάντηση σε πρόσφατη ερώτηση μας με αριθμό πρωτοκόλλου 4703/23.4.2026 και με θέμα: «Σε κίνδυνο το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας εξαιτίας αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας του Υπουργείου Πολιτισμού ως προς την έγκριση χρήσης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών», φέτος «το Ρωμαϊκό Ωδείο θα λειτουργήσει πιλοτικά με περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων και μόνον από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς λόγω των απρόβλεπτων και έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων μηνών προέκυψαν στο μνημείο προβλήματα τεχνικής φύσης».

Στις απαντήσεις της η υπουργός Πολιτισμού επικαλείται την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, αναφορικά με αυτή την απόφαση και συμπληρώνει ότι «η αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών έχει ήδη δρομολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ οι προσήκουσες εργασίες για την προστασία του μνημείου αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες».

Επειδή, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας αποτελεί κύτταρο πολιτισμού για την πόλη των Πατρών, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα,

Επειδή, είναι αξιοπερίεργο πώς ένα έργο που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες παρουσίασε προβλήματα λόγω καιρικών φαινομένων,

Επειδή, ακόμη και για την πιλοτική λειτουργία του δεν παραχωρείται για καμιά εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας,

Επειδή, η απάντηση στον Δήμο Πατρέων καθυστέρησε γεννώντας εύλογα ερωτήματα αν υπήρξε σκοπιμότητα σε αυτή την καθυστέρηση,

Επειδή, από τα γεγονότα συνάγεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού στο σύνολό της συντηρεί μια διαμάχη με τον Δήμο Πατρέων που δεν πρέπει να αφορά και να επηρεάζει τους πολίτες της Πάτρας και το παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ποια τεχνικά προβλήματα στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών υπαγόρευσαν την απόρριψη της φιλοξενίας εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας;

2. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού καθυστέρησε τόσο πολύ στην απάντησή του προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα στη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών, αφού το Ρωμαϊκό Ωδείο αποτελεί τον κατεξοχήν εμβληματικό χώρο διοργάνωσης θεατρικών, μουσικών και εκδηλώσεων χορού;

3. Γιατί στο πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας δεν επιλέχθηκε να φιλοξενηθεί, έστω και μια εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών;

Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε το σώμα καταθέτοντας:



• Την τεχνική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, που πιστοποιεί τα προβλήματα και τις αστοχίες του έργου, όπως παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2025, που οδήγησαν στην απόρριψη φιλοξενίας εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών.

• Την τεχνική έκθεση και το χρονοδιάγραμμα των έργων αποκατάστασης που έχουν δρομολογηθεί.

• Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, όπως λ.χ. έκθεση επικινδυνότητας, που θα τεκμηριώνει πειστικά την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για πιλοτική λειτουργία μόνο από φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και όχι από άλλους φορείς όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και ο Δήμος Πατρέων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Βέττα Καλλιόπη